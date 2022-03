Stjerne runder skarp milepæl

Tennisstjernen Andy Murray er en blandt fire aktive spillere, som kan notere sig for 700 singlesejre på herrernes ATP Tour i tennis.

Jubilæumssejren sikrede den stærke britiske tennisspiller sent fredag aften dansk tid, da han vandt over japaneren Taro Daniel i første runde af den stærkt besatte turnering Indian Wells. Murray vandt 1-6, 6-2, 6-4.

Det er seks år siden, at den tidligere verdensetter senest havde rundt jubilæum på sejrskontoen. Siden sejr nummer 600 i 2016 har skader løbende drillet Murray, der også har flirtet med et karrierestop. Han har blandt andet gennemgået to hofteoperationer siden dengang.

- Det er en rigtig, rigtig stor bedrift for mig at have vundet 700 sejre. Det har bestemt ikke været let at komme helt derop, siger Andy Murray efter sejren i Indian Wells ifølge AFP.

Jubilæet så ellers ud til at blive udskudt, da han tabte første sæt i løbet af bare 28 minutter. Siden svarede Murray dog stærkt tilbage og sendte japaneren ud af turneringen, mens han spillede sig selv i anden runde, hvor 31.-seedede Alexander Bublik fra Kasakhstan venter.

Tre andre aktive spillere har vundet 700 sejre på ATP Tour. Det er Roger Federer (1251 sejre), Rafael Nadal (1043) og Novak Djokovic (991). Gennem tiderne er Murray den 18. spiller til at passere milepælen.

Andy Murray har vundet tre grand slam-titler: Wimbledon to gange og US Open en enkelt gang. Dertil kommer nederlag i otte grand slam-finaler.

Briten, der er født i Skotland, vandt OL-guld i herresingle i både 2012 og 2016.