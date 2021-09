Stjerne sendt til tælling af ukendt dansker

Holger Rune, Mikael Torpegaard og Frederik Løchte Nielsen har i en årrække tegnet dansk herretennis på den største internationale scene.

Men lørdag aften leverede en anden dansker et stort resultat, da 23-årige August Holmgren højst overraskende besejrede australieren Jordan Thompson i kvalifikationen til ATP-turneringen i San Diego.

Thompson er nummer 76 i verden, mens Holmgren blot er på ranglistens 903.-plads.

Ikke desto mindre var det nordsjællænderen, som trak sig sejrrigt ud af dysten om en plads i kvalifikationsfinalen i den californiske by.

Et enkelt servegennembrud var nok til at tage første sæt, da Holmgren ikke selv tillod Thompson at bryde serven.

Det skete til gengæld i andet sæt, hvor den 27-årige australier bragte sig på 4-1 og 5-2, før Holmgren med et flot comeback pressede sættet ud i tiebreak.

På sin anden matchbold lykkedes det Holmgren at tage den store skalp. Nu er han én sejr fra hovedturneringen i San Diego.

En by, danskeren kender særdeles godt, da han til daglig går på University of San Diego.

I kvalifikationsfinalen venter endnu en svær modstander i skikkelse af italieneren Salvatore Caruso, verdens nummer 124.

Kampen spilles søndag klokken 20.30 dansk tid.

August Holmgren er også en del af det danske Davis Cup-hold, som tidligere i september slog Thailand i Kolding.

Også Holger Rune har inden for den seneste tid imponeret i USA. I US Open tog han sæt fra Novak Djokovic, der efterfølgende roste den danske komet: