Stjerne storroser Holger

Den danske tennisspiller Holger Rune kommer på en svær opgave, når han lørdag møder verdens nummer ni, briten Cameron Norrie, i tredje runde af US Open.

Norrie, der leverede sit hidtil bedste grand slam-resultat med sommerens semifinale i Wimbledon, har dog stor respekt for den danske opkomling.

- Rune er en meget konkurrencedygtig fyr. Jeg så ham lige træne og så hans determination og hans høje evne til at fokusere. Han vil virkelig være en topspiller.

- Han investerer mange træningstimer i det og er meget talentfuld, sagde Cameron Norrie på pressemødet efter sin sejr i anden runde.

Norrie og Rune har allerede mødt hinanden to gange i 2022. Begge gange vandt Norrie med 2-1 i sæt efter tætte opgør.

Først på grus i Lyon i maj op til French Open og senest på hardcourt i Cincinnati midt i august.

- Det har været hårde kampe, hver gang jeg har mødt ham. Han vil virkelig gerne slå mig, efter jeg har slået ham i to tætte kampe, forventer Norrie.

Han har vundet sine to første kampe ved US Open med 3-0 i sæt, mens Holger Rune blot har spillet én kamp for at nå tredje runde. I anden runde vandt Rune uden at spille, da modstanderen, John Isner, måtte opgive på grund af en skade.

- Rune konkurrerer på et højt niveau, så jeg skal forbedre mig, og jeg har ikke plads til at være nervøs.

- Jeg forventer en hård kamp. Rune er frisk, efter at han stod over i anden runde. Jeg skal forberede mig godt på en absolut krig, lyder det fra Norrie.

Kampen er placeret som lørdagens første på Grandstand, der er anlæggets tredjestørste arena.

Den er sat til at begynde klokken 17 dansk tid.

