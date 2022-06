Stjerne til Holger: - Forbliv tro mod dig selv

Et stort temperament, vilde følelsesudbrud og spektakulære slag.

Australske Nick Kyrgios er kendt som tennissportens 'bad boy' – elsket af nogen, hadet af andre.

For i en såkaldt 'gentleman-sport', hvor man har tradition for at opføre sig roligt og pænt, har Nick Kyrgios altid skilt sig ud. Været anderledes.

Det har fået flere til at drage små paralleller til Danmarks Holger Rune, der under French Open også beviste, at han til tider har følelserne uden på tøjet.

Nu giver den omdiskuterede australske stjerne Nick Kyrgios et par råd med på vejen til den unge dansker.

- Jeg håber, han forbliver tro mod sig selv. Hvis han får inspiration fra mig til at være sig selv og gå på banen og gøre tingene på sin egen måde, er det fedt, siger han til TV 2 Sport.

Holger Rune nåede hele vejen til kvartfinalen ved French Open og skal inden længe til London for at spille Wimbledon. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Nick Kyrgios roser desuden den 19-årige dansker for at være en meget talentfuld spiller, ligesom han håber, at han bliver bedre, end han selv er.

En anden, der også i den grad må siges at være kendt for sit temperament, er tennislegenden John McEnroe.

Ham talte Ekstra Bladet med forud for French Open, hvor han kom med et par råd til Holger Rune og - på linje med Kyrgios - opfordrede ham til at være den, han er.

- Nu spørger du en fyr, der selv var god til at vise følelser, glæde og vrede på banen, så for mig er det bare en god ting. Tricket er at bruge intensiteten og følelserne på den rigtige måde, og når han først mestrer det, må han aldrig lave om på sig selv, sagde amerikaneren blandt andet.

27-årige Nick Kyrgios har tidligere været oppe som nummer 13 i verden, men indtager lige nu en placering som nummer 65. Holger Rune er fortsat placeret som nummer 28 i verden - danskerens hidtil højeste rangering.

