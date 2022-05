Stjerne trækker sig en time før kampstart

Der var lagt op til lidt af et brag Madrid Opens tredje runde, hvor skotske Andy Murray og serbiske Novak Djokovic skulle krydse klinger for første gang i fem år.

Men kampen er aflyst blot en time før start.

Andy Murray har således trukket sig med sygdom, skriver flere engelske medier på baggrund af et tweet fra arrangørerne.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Det er uvist, hvilke skavanker der har fået skotten til at trække sig, men aflysningen betyder naturligvis, at Novak Djokovic bliver sendt direkte i kvartfinalen.

34-årige Andy Murray har vundet 46 titler inklusiv tre Grand Slams, men er gledet ned som nummer 78 på verdensranglisten, efter han for få år siden fik foretaget to hofteoperationer.

Han slog den tidligere US Open-vinder Dominic Thiem og sidste års Wimbledon-semifinalist Denis Shapovalov for at nå tredje runde i Madrid, som altså blev endestationen.

Til gengæld har Novak Djokovic stadig chancen for at tage titlen tilbage fra Alexander Zverev, der vandt turneringen i Madrid sidste år. Djokovic, der er nummer et i verden, har tidligere vundet den tre gange.