Stjerne trækker sig: Ramt af corona

Grand slam-turneringen Wimbledon bliver uden to af turneringens tidligere finalister. Det skyldes et par positive coronatest.

Sidste års Wimbledon-finalist Matteo Berrettini er ude af årets turnering. Det oplyser italieneren på Instagram.

- Jeg har ikke ord for at beskrive, hvor ekstremt skuffet jeg er. Drømmen er overstået for i år, men jeg vil vende stærkere tilbage, skriver Berrettini.

En positiv coronatest er også årsag til, at den kroatiske tennisspiller Marin Cilic er nødt til at trække sig fra Wimbledon. Det oplyste Cilic tidligere tirsdag på Instagram.

- Hej folkens. Jeg er ked af at meddele, at jeg er blevet testet positiv for corona.

- Jeg har isoleret mig selv og håbet, at jeg kunne blive klar. Men desværre føler jeg mig fortsat dårlig og er ikke i form til at gøre mit bedste, skriver Marin Cilic på Instagram.

Marin Cilic nåede frem til finalen i Wimbledon i 2017, og han nåede frem til semifinalen ved årets French Open.

- Jeg er knust over at misse Wimbledon og se min græssæson slutte på denne måde. Jeg ser frem til at vende tilbage næste år, skriver Marin Cilic.

I stedet for Marin Cilic er Nuno Borges fra Portugal indlemmet i Wimbledon. Elias Ymer fra Sverige træder ind i turneringen i stedet for Berrettini.