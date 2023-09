Stjerne vækker opsigt: Raser over plejehjemsmad

Den norske tennisstjerne Casper Ruud tog lørdag aften til det sociale medie X for at dele sine holdninger om ældrepleje i Norge.

Ja, du læste rigtigt.

I et opslag delte Ruud et billede af en bakke med mad, som han har fået tilsendte af et familiemedlem på et plejehjem i Drammen.

Maden på bakken så ikke ligefrem appetitlig ud, og det fik tennisstjernen til at lange ud efter den norske velfærdsstat for ikke at kunne diske op med noget bedre mad til de ældre.

Det skriver Dagbladet, der har taget et skærmbillede af Ruuds opslag.

'Tragisk'

'Et familiemedlem viste mig dette billede i dag. Det forestiller et middagsmåltid på et plejehjem i Drammen. Kan det passe? At 'velfærdsstaten' ikke kan servere bedre mad til de ældre, som har været til at bygge vores land op? Er det takken for at arbejde hele livet? Tragisk,' skriver han.

Annonce:

Men kort tid efter blev opslaget slettet. I en kommentar gjorde en bruger nemlig Ruud opmærksom på, at billedet faktisk er fra 2022 og taget på et helt andet plejehjem.

Det fik Ruud til tasterne igen for at gøre klart, at han åbenbart blev misinformeret af sit familiemedlem, men at det stadig var skræmmende dårligt, uanset om billedet er taget på et plejehjem i Drammen eller et plejehjem et andet sted i Norge.

Få øjeblikke senere var opslaget dog slettet - men Ruud var ikke færdig endnu!

Lægger sig fladt ned

I et nyt opslag undskylder han nemlig for, at han ikke lige havde tjekket op på, hvor det billede egentlig var fra.

'Sorry! Dårligt kildearbejde fra min side. Det var ikke min mening at dele misinformation til dem, der følger mig,' skriver han og fortsætter.

'Ældrepleje er i mine øjne noget af det vigtigste at bruge penge på, og uanset om billedet er fra i går i Drammen eller på Innlandet i 2022, så er det ikke godt nok, at der serveres så dårlig mad på et plejehjem i Norge.'

'De ældre har arbejdet og været med til at bygge vores land op, og jeg synes, de fortjener god, sund og næringsrig mad til hvert måltid.'