Stjernefrø i forkamp: Caroline-galla i Parken har vokseværk

Clara Tauson og Hannah Ville Møller får lov at spille foran et stort publikum og oplevelse at træne med Wozniackis og Venus Williams

Showkampen mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams i Parken den 30.april har vokseværk. Begivenheden er således ved at vokse sig ud af den oprindelige ramme med plads til 12.000 tilskuere.

- Billetsalget gik helt amok, da Caroline vandt Australian Open. Det var bare prikken over i’et, siger en tilfreds arrangør, Mads Frederiksen fra f-reklame.

- Der er ikke ret mange billetter tilbage, så nu arbejder vi på at udvide rummet i Parken, så der bliver plads til nogle tusinde flere, siger han og afslører navnene på de to unge stjernefrø, der skal spille forkamp til stjernemødet.

Det bliver landets to mest lovende, unge tenniskvinder, 15-årige Clara Tauson fra K.B. og et år ældre Hannah Viller Møller fra HIK, der skal forsøge at levere varen i en uvant stor kulisse.

Clara Tauson er klar til at gå i ringen med det andet stortalent, Hannah Viller Møller. Foto: Jonas Olufson

- Vi prøver jo at genskabe stemningen fra dengang omkring to generationer, siger Mads Frederiksen med adresse til gallaen for 16 år siden, hvor en 12-årig Caroline fik hilst på sit idol, Venus.

- De to er jo de næste stjerner, som her får oplevelsen og omtalen. Og så kan de få lov at træne med Venus og Caroline.

Hannah Viller Møller, der debuterede i grand slam-regi Melbourne i januar, ser frem til gallaen i Parken. Foto: Jonas Olufson

Hannah Viller Møller glæder sig, siger hun med en anelse benovelse i stemmen.

- Det bliver en stor oplevelse og forhåbentlig også en god kamp. Og ja, det bliver da anderledes at spille for så stort et publikum. Det bliver sjovt at prøve, men jeg bliver nok også lidt ekstra nervøs, siger hun og ser frem til træningsseancen:

- Det bliver superfedt at prøve at træne med Caroline og Venus og mærke, hvad de har i ketsjeren. De er begge to spillere, jeg har fulgt og set op til.

Caroline Wozniacki fik sin hidtil største tennisoplevelse, da hun som 12-årig mødte idolet Venus Williams i Parken. Nu er det hende, der er hovednavnet. Foto: Finn Frandsen, Ritzau Scanpix

Aftenen vil også byde på en lidt sen hyldest til Caroline Wozniacki for hendes og Danmarks første grand slam i single.

Og hun ser frem til begivenheden, sagde hun til Ekstra Bladet i Melbourne.

- Det er hyggeligt at spille showkampe foran et dansk publikum. Og det er selvfølgelig specielt, når det skal foregå i Parken, hvor jeg spillede min første opvisningskamp. Det er sjovt. Det bliver en stor oplevelse.

Se også: Tennisbrag i København: Venus og Caroline spiller revanchekamp i Parken

Se også: Luft under vingerne: Nu er der rejsepenge til stortalenter

Se også: Dansk teenage-talent før grand slam-debut: Der er kriller i maven