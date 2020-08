Stjernen forbløffet over sin magt

Tennisspilleren Naomi Osaka fik med sin kortvarige beslutning om at trække sig fra en amerikansk WTA-turnering for at støtte op om raceprotester stor opmærksomhed.

Og beslutningen havde en effekt, som den unge atlet overhovedet ikke havde kunnet forestille sig.

Det fortæller 22-årige Osaka på et pressemøde fredag, hvor hun sætter ord på det opsigtsvækkende forløb, der endte med, at hun alligevel stillede op i semifinalen i Western & Southern Open - og vandt.

- Det er helt klart en øjenåbner på en lidt mærkelig måde, for tidligere troede jeg kun, at 'The Big Three' (Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic, red.) havde den form for magt, siger hun.

De seneste tre dage har været en rutsjebanetur for japaneren.

Onsdag meddelte hun, at der i lyset af en episode, hvor den sorte amerikaner Jacob Blake blev skudt af en politibetjent, var vigtigere ting end tennis, og at hun derfor trak sig fra sin semifinalekamp.

Havde brug for et skub

Kort efter meldte turneringen selv ud, at alle kampe blev suspenderet torsdag for at anerkende sagen og raceprotesterne.

Det ændrede øjensynligt det hele for Osaka, der efter 'langvarige' snakke med WTA og det amerikanske tennisforbund torsdag meddelte, at hun havde ombestemt sig og gerne ville spille.

- Jeg anerkender det faktum, at måske ønskede WTA og ATP at gøre sådan noget som det her, men at de havde brug for et skub fra en spiller for at gøre det. Så måske var jeg på en eller anden måde den spiller?, spørger hun.

Osaka fortæller videre, at hun under sportens fem måneder lange coronapause sagde til sig selv, at hun i fremtiden ikke ville være tilbageholdende med at sige sin holdning.

- Under karantæneperioden tænkte jeg over, at når jeg kommer ud af det her, så skal jeg udvikle mig som person, og jeg skal ikke have mange ting, som jeg fortryder, siger hun.

En smule skræmmende

- Jeg er ikke sikker på, om der var noget særligt øjeblik, hvor jeg følte, at jeg skulle sig min mening. Men det har bygget sig op over et stykke tid.

Efter udmeldingen onsdag sagde Osaka, at det hele var en smule skræmmende, og at hun havde været nødt til at slukke sin telefon på grund af de mange reaktioner.

- Jeg føler ikke, at jeg har været modig. Jeg føler bare, at det er det her, som jeg burde gøre, siger hun.

- Det vækker ikke rigtig genklang hos mig, når folk taler om mod og sådan noget. Jeg føler bare - det er måske ikke sund fornuft, men det er det, som jeg burde gøre i dette øjeblik.

I semifinalen vandt Osaka, som ligger nummer ti i verden, klart over belgiske Elise Mertens.

