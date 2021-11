Stjernen forsvandt - nu er der nyt

Den kinesiske tennisspiller Peng Shuai, der snart ikke har givet lyd fra sig i to uger, er i sikkerhed, lyder det fra tenniskvindernes organisation, WTA.

Bekymringen for Peng Shuai har de seneste dage været stigende, da hun ikke har givet livstegn fra sig, efter at hun for to uger siden beskyldte den tidligere kinesiske kommunistleder Zhang Gaoli for et seksuelt overgreb.

WTA kom søndag på banen med en støtteerklæring til Peng Shuai, og mandag kan WTA-formand Steve Simon berolige dem, der har frygtet, at den tidligere verdensetter i damedouble er i fare.

- Vi har fra flere kilder - blandt andet det kinesiske tennisforbund - fået bekræftet, at hun er i sikkerhed og ikke er under fysisk trussel, siger Steve Simon til New York Times.

Simon fortæller, at hun angiveligt befinder sig i Beijing, men han tilføjer dog, at ingen fra WTA - hverken officials eller spillere - har været i stand til at komme i kontakt med den 35-årige Peng Shuai.

Det var på det sociale medie Weibo, at hun 2. november fremkom med beskyldninger mod det tidligere medlem fra den absolutte top af kommunistpartiet i Kina.

Tennisspilleren berettede, at hun blev presset til sex, men ikke havde nogen beviser for påstanden. Blot en halv time efter var opslaget fjernet igen.

WTA har lagt pres på Kina og opfordret til, at Peng Shuais påstande bliver behandlet med den største seriøsitet, og at hun ikke bliver censureret.

I Kina forholder man sig foreløbigt passivt til sagen.

- Jeg har ikke hørt om det emne, du rejser, siger det kinesiske udenrigsministeries talsmand, Zhao Lijian.

Peng Shuai var i 2011 helt oppe som nummer 14 på verdensranglisten i tennis, men det er i double, at hun har leveret sine bedste resultater på WTA Touren.

I 2014 avancerede hun til førstepladsen på verdensranglisten i double. Samme år vandt hun French Open og året før Wimbledon sammen med Hsieh Su-wei.

