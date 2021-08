Stjernen forsvarer sære toiletbesøg

Tyske Alexander Zverev slog natten til søndag dansk tid grækeren Stefanos Tsitsipas efter tre sæt og kvalificerede sig til finalen i ATP-turneringen i Cincinnati.

Tsitsipas, der er nummer tre i verden, tabte første sæt med 4-6 og forsvandt derefter i omklædningsrummet i otte minutter.

Han tog hele sin taske med, og ifølge AFP havde Tsitsipas' træner og far, Apostolos, travlt med at skrive på sin telefon, mens sønnen var uden for kameraernes synsfelt, hvilket har skabt spekulation om ikke-tilladt coaching.

Tsitsipas forsvarer dog sig selv og sin tur til omklædningsrummet.

- Det er ikke skørt, det er ikke astrofysik. Jeg gik i omklædningsrummet for at skifte t-shirt. Jeg tror ikke, det vil være særligt rart, hvis jeg skiftede shorts på banen foran alle tilskuere.

- Jeg sveder en smule mere end andre personer. Jeg synes, det er acceptabelt, og det er sådan, det fungerer for mig, siger Tsitsipas ifølge AFP.

'Reglerne er meget bøjelige'

Alexander Zverev var tydeligvis utilfreds med Tsitsipas, og det er ikke første gang, at tyskeren har bemærket grækerens ture væk fra banen.

- Jeg er en person, der gerne vil vinde eller tabe på grund af tennis. Jeg tager aldrig en pause af lægelige årsager, hvis jeg ikke har behov. Jeg går aldrig på toilettet, hvis jeg ikke har behov.

- Nogle udnytter reglen til deres fordel. Reglerne er meget bøjelige, synes jeg, siger Zverev og nævner eksempler fra French Open og en turnering i Mexico, hvor Tsitsipas også forlod banen og gik i omklædningsrummet.

I kampen i Cincinnati ville Tsitsipas igen i omklædningsrummet, efter han vandt andet sæt med 6-3, men kampens hoveddommer sagde nej.

- Jeg klarede mig uden på en eller anden måde, men det var ikke sødt af ham. Jeg må tjekke regelbogen senere. En spiller har ret til et toiletbesøg pr. sæt, så vidt jeg ved, siger Tsitsipas.