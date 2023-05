Stjernen langer ud: Ingen taletid til kvinderne

Tennisstjernen Jessica Pengula kritiserer arrangørerne af Madrid Open, efter at vinderne af kvindernes doubleturnering - modsat mændene - ikke fik muligheden for at holde takketale

Mændene fik lov, men kvinderne gjorde ikke.

Lørdag og søndag blev finalen afviklet for henholdsvis herrernes og kvindernes double-turnering i Madrid Open.

Når mestrene er fundet, er det kutyme, at finalisterne får lov til at holde en tale.

Og det skete også denne weekend. Bare ikke for kvinderne.

Det skriver BBC.

I søndagens double-finale vandt Victoria Azarenka og Beatriz Haddad over Jessica Pegula og Coco Gauff.

Mens alle finalister i single-tuneringen og mændenes double-tunering fik lov til at sige et par ord efter finale kampene, så blev mikrofonen holdt væk fra de fire kvinder.

Hvorfor vides ikke, men beslutningen har i hvert fald rystet den 29-årige finalist Jessica Pegula, der efterfølgende har hårdt kritiseret turneringens organisatører.

- Jeg ved ikke, hvilket årtusinde de levede i, da de tog den beslutning, udtaler hun ifølge BBC.

- Jeg har aldrig i mit liv hørt, at vi ikke ville få muligheden for at tale. Det var virkelig skuffende. Selv i en 10.000 dollars-finale ville vi få muligheden for at tale.

Pengepræmien til Madrid Open lyder på ca. 8,5 millioner kroner til vinderen af single-tuneringen, mens der er godt 2,5 millioner kroner til deling blandt triumfatorerne i double-tuneringen.

Pegula er ikke den eneste, som har kommenteret den manglende taletid.

Ons Jabeur, der i øjeblikket er rangeret som nummer syv i verden, røg til tasterne påTwitter og kaldte situationen for trist og uacceptabel.

BBC har forsøgt at få en kommentar fra arrangørerne af Madrid Open, men de har angiveligt afvist at svare.

Det er heller ikke lykkedes det britiske medie at få en reaktion fra WTA (Women's Tennis Association).