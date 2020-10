Stjernen skjulte kæmpe formue

Boris Becker er anklaget for at skjule flere aktiver for de engelske myndigheder, da han i 2017 gik konkurs

Som en af de mest succesfulde tennisspillere gennem tiden, er han blevet en legende i sporten, men nu er 52-årige Boris Becker kommet i modvind, efter han i 2017 gik konkurs.

Han er anklaget for at skjule flere aktiver i sin konkurssag fra 2017 og for ikke at leve op til sine forpligtelser med at give myndighederne de rigtige informationer om sin formue.

Det skriver det engelske medie Evening Standard, der også melder, at tyskeren, der er bosat i London, har skjult sit Wimbledon-trofæ, han vandt som 17-årig, samt trofæet fra samme turnering fra 1989 og Australian Open-trofæerne fra 1991 og 1996.

Udover det skulle Becker have skjult over en million britiske pund (8,2 millioner danske kroner) i konti og ejendomme i Storbritannien og udlandet.

Artiklen fortsætter under billedet:

Tennislegenden har fungeret som ekspert og kommentator på engelske BBC efter den aktive karriere. Foto: Cathrin Mueller/Ritzau Scanpix

Det siges, at han ikke redegjorde for sine aktiver i en ejendomme i Londons Chelsea-område samt i hjembyen Leihmen i Tyskland, mens Becker også er anklaget for at flytte flere hundredetusinde pund til andre konti - blandt andet til ekskonen og hans nuværende kone. Andelene i firmaet Breaking Data Corp gemte han også for de engelske myndigheder.

Den tidligere verdensetter var 22. oktober i retten i London, hvor han nægtede sig skyldig i alle forholdende. Her fik han samtidig at vide, at retssagen mod ham starter til september næste år. Han blev efterfølgende løsladt mod kaution.

Artiklen fortsætter under billedet:

Boris Becker var fint klædt på, da han ankom til retten i London. Han er pakket væk bag maske og kasket i midten af billedet. Foto: Hollie Adams/Ritzau Scanpix

Boris Becker vandt ikke mindre end 49 titler i løbet af sin aktive karriere. Det blev til seks Grand Slam-titler, og han blev den yngste herrerspiller nogensinde til at vinde Wimbledon i en alder af bare 17 år.

De mange titler indbragte også tyskeren en stor pose præmiepenge, der i løbet af en karriere på 16 år løber op i 160 millioner kroner, hvor der ved siden af også har været en god indtjening i sponsorater.

På trods af den store indtjening er det lykkedes alligevel Becker at formøble meget af formuen.

Det er ikke første gang, at Boris Becker er for retten. Tilbage i 2002 blev han idømt to års betinget fængsel samt en bøde på 3,7 millioner kroner for skattesnyd i Tyskland.

