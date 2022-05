Stjernens mareridt: Der er altid et kamera

Den konstante interesse for stort og småt er en del af livet som international sportsstjerne.

Den tyske tennisspiller Alexander Zverev mener, at det er langt værre i dag end for tidligere generationer af tennisspillere.

- Nogle spillere taler mere om det og er mere åbne end mig. Men jeg har slidt med det i år.

- Til tider tror jeg, at jeg har været deprimeret, siger Zverev.

Verdensranglistens nummer tre, der i øjeblikket deltager i French Open i Paris, har flere gang følt, at hans liv er blevet udstillet.

- Der er konstant spot på, hvad vi gør. Jeg tror ikke, at spillere, der var på toppen for 20-30 år siden, forstår det, men i dag er der altid et kamera på, eller nogen skriver om selv de mindste ting.

- Med de sociale medier og mange andre platforme er der mange, der involverer sig, og der er også meget mere had, siger tyskeren.

25-årige Zverev er i det forgangne år blevet beskyldt for vold i hjemmet af sin ekskæreste. Det fik i oktober sidste år den mandlige tennisorganisation ATP til at iværksætte en undersøgelse.

I februar blev han smidt ud af en turnering i Mexico og fik otte ugers karantæne. Det skete, da han gik til fysisk angreb med sin ketsjer på dommerens stol i frustration over nogle kendelser.

Den tidligere verdensetter på kvindesiden Naomi Osaka har tidligere fortalt om de mentale udfordringer ved at være en del af tennistoppen.

Under sidste års French Open nægtede japaneren at stille op til de obligatoriske pressemøder. Da arrangørerne ville tvinge hende til at deltage, trak hun sig fra turneringen.

