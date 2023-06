Stjernens pinlige retræte: Undskylder overfor kollega

Stefanos Tsitsipas undskylder nu til kollegaen Nick Kyrgios for at have kritiseret ham i Break Point

Undskyld.

Stefanos Tsitsipas, verdensranglistens nummer fem, beklager, det bedste han har lært.

Han føler sig misforstået og vil gerne sikre sig, at alle forstår, hvad han mener.

Oprindeligt sagde han:

- Han har bragt NBA-attitude ind i tennissporten. Jeg vil kalde det en uuddannet tilgang til det at spille tennis.

Tsitsipas taler i Netflix-dokumentaren Break Points anden sæson om kollegaen og rivalen Nick Kyrgios, der havde slået ham i 3. runde af Wimbledon sidste år, og Kyrgios' opførsel undervejs i firesætteren stred mod alt, Tsitsipas tror på i toptennis.

'Der var ingen respekt'

Den kontroversielle australier forsøgte ifølge Tsitsipas at genere ham igen og igen.

- Tennis er en gentlemans' sport. Det handler om respekt. Men der var ingen respekt fra hans side, sagde grækeren.

Annonce:

Men det var at gå over stregen. Mener mange. Og Tsitsipas har måttet lægge ører til, at hans udtalelser blandt andet smagte af racisme.

Og den går ikke.

Kyrgios i dialog - lad os kalde det det - med kampens dommer. Foto: Hannah McKay/Reuters/Ritzau Scanpix

De sagde pænt tak for kampen til hinanden, men undervejs var stemningen yderst anspændt mellem Tsitsipas og Kyrgios. Foto: Hannah McKay/Reuters/Ritzau Scanpix

Så nu undskylder han på Facebook.

'Fængslende natur'

- En yderst uheldig misforståelse, der strider mod det, jeg gerne vil sige. Nogle individer har misforstået mine kommentarer om Nick Kyrgios, der dømmer ham som uudannet og samtidig anklager ham for at tage basket-mentalitet med ind i tennis, hvilket insinuerer racisme, hvor det ikke eksisterer, skriver Tsitsipas og fortsætter:

- Jeg fortryder meget, hvis mine ord er blevet misforstået eller har fornærmet nogen. Det var aldrig min intention, siger han og tilføjer, at han i mange år har været stor basket-fan.

- Mine kommentarer om Nick Kyrgios var ikke for at underminere hans intelligens eller evner. Det var et forsøg på at fremhæve den dynamiske og fængslende natur og tilgang til spillet. Ikke en kritik af hans karakter eller evner.