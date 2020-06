Stjernens svinedyre vidunder

Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal lever livet i luksuriøse omgivelser, når han ikke er på tennisbanen.

I hvert fald fremviser han sin nye luksuriøse super-yacht af modellen 80 Sunreef Power, som han købte i 2019. Det skriver Sunreef Yachts på sin hjemmeside.

Yachten har ifølge The Sun kostet 4,5 millioner pund, hvilket i danske kroner svarer til omkring 37,5 millioner.

Den gigantiske yacht har en størrelse og indeholder blandt andet en stor overdækket salon med et kæmpe fladskærms TV stående i midten af det hele. På den måde kan gæster opholde sig i lækre omgivelser og nyde en god drink eller lignende.

Men her stopper de flotte faciliteter langt fra. For Rafael Nadals milliondyre yacht indeholder også flere værelser med eget badeværelse. Ikke nok med det, så har den dyre båd også sin egen VIP Lounge i den forreste del af herlighederne. I alt kan er der plads til 12 personer på tværs af værelserne.

Til gengæld kan der med sikkerhed opholde sig mere end 12 personer på yachten, da man bliver mødt af noget af et smukt syn, når man træder ud på båden. Her råder Nadal nemlig over en kæmpe terrasse med sofaer og rigeligt med plads til at nyde livet. Sidst men ikke mindst har yachten sin egen garage til jet-ski samt et stort opholdsrum, der er stort nok til at rumme et boblebad og et stort åbent køkken.

Se den luksuriøse yacht her: 1 af 6 Foto: Joan Llado / GTres / SplashNews/Ritzau Scanpix 2 af 6 Foto: Sunreef Yachts 3 af 6 Foto: Sunreef Yachts 4 af 6 Foto: Sunreef Yachts 5 af 6 Foto: Joan Llado / GTres / SplashNews/Ritzau Scanpix 6 af 6 Foto: Joan Llado / GTres / SplashNews/Ritzau Scanpix

Rafael Nadals nye 80 Sunreef Power erstatter desuden hans gamle yacht af modellen MCY 76 motor ved navn Beethoven. Verdensranglistens nummer to har ikke lagt skjul på, at han altid har haft en stor passion og interesse for livet til søs samt yachte.

Derfor virker det måske også logisk, at den 34-årige tennisstjerne opholder sig meget af tiden ude på sin yacht.

Det er da heller ikke ligefrem penge, som den mangedobbelte vinder af Grand Slamen French Open mangler. Faktisk har han tidligere været den niende bedst betale sportsudøver i verden. Det var han i 2014, da mediet Forbes opgjorde, hvilke sportsstjerner der tjente mest i det forgangne år.

På selve tennisbanen har Rafael Nadal fejret store triumfer. Foto: Carlos Perez Gallardo/Ritzau Scanpix

Med årene er Nadal dog dalet ned på listen. I øjeblikket må han derfor tage sig til takke med en plads som nummer 27 på listen med en årsløn på 40 millioner amerikanske dollars, hvilket svarer til 262 millioner danske kroner.

Rafael Nadal har til gengæld rekorden for flest sejre i Roland Garos (French Open). Hele 12 gange er spanieren nået til tops på det franske grus. Samtidig har han vundet hele 19 Grand Slams heriblandt to Wimbledon-titler. Han har desuden ligget nummer et på verdensranglisten i mange år, men han er siden blevet væltet af pinden og er derfor nummer to på ranglisten lige nu.

