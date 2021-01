Stjernens tvilling afslører trist opvækst

Hun har været i semifinalen i Australian Open og French Open og i finalen i Wimbledon og har tjent 40 millioner kroner i karrieren.

Familiemæssigt er det dog ikke nemt at være den 26-årige canadiske tennisspiller Eugenie Bouchard.

Hendes tvillingesøster Beatrice fortæller, at selvom der kun er seks minutter mellem dem, så er de ikke tætte. Langt fra.

- Det er vanvittigt. Hun er næsten en fremmed for mig. Jeg kender nogen i supermarkedet bedre end min tvillingesøster, siger Beatrice Bouchard ifølge Blick.

De voksede op i Montreal, men som 10-årige blev deres forældre skilt, og Eugenie kom med sin mor, mens Beatrice og de to søskende Charlotte og William tog med faderen.

- Situationen gav en masse spændinger. Vi er bestemt ikke en lykkelig og perfekt familie. Alt andet end det, siger Beatrice Bouchard.

Bouchard ankommer til spillerarrangement før Australian Open for tre år siden. Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix

Stopper afklædte billeder

Siden tvillingerne blev adskilt som 10-årige har de kun set hinanden to gange om året.

- Folk spørger hele tiden. 'Hvorfor rejser du ikke bare verden rundt med hende, hvorfor tager du ikke til Wimbledon med hende hvert år'.

- Men A jeg har gået i skole og har også haft et liv at leve, og B hvem skulle have betalt? Euegenie betalte det ikke, siger tvillingesøsteren.

Sådan ser Beatrice Bouchard ud - her sammen med lillebror William



Beatrice Bouchard forklarer, at hun har haft det svært med altid bare at være Eugenies søster og ikke sin egen person.

Ekstra Bladet har dog tidligere beskrevet, hvordan Beatrice dog selv greb chancen i modelverdenen og blandt andet har arbejdet for kosmetikgiganten L'Oréal og undertøjsfirmaerne La Senza og Lace.

Eugenie Bouchard er i øjeblikket nede som nummer 141 i verden, og er dermed langt fra den femteplads, hun havde i 2014.

