Stjerner donerer millioner til coronaramte

Stjerner som Roger Federer, Lionel Messi og Pep Guardiola deler ud af deres formuer til ofre for coronakrisen

Coronavirussen drager i denne tid hærgende gennem Europa og resten af verden, hvor den lægger gaderne øde, fylder intensivafdelingerne på hospitalerne og driver en masse almindelige mennesker mod økonomisk ruin.

Derfor har en lang række af sportens største og mest velhavende navne valgt at donere fra deres private pengetanke til medborgere, der har problemer med at komme gennem krisen, og de trængte sundhedsvæsener.

En af dem er schweiziske Roger Federer, der af mange betragtes som den bedste mandlige tennisspiller gennem tiderne.

Federer har sammen med hustruen Mirka doneret godt syv mio. danske kroner til 'de mest udsatte familier' i hjemlandet.

Og i et opslag på Instagram opfordrer han andre til at støtte dem, der har brug for hjælp.

- Vi må hjælpe familier i nød hurtigt og ubureaukratisk. Mirka og jeg har doneret til en nystartet fond, der skal hjælpe familier i Schweiz, skriver han i opslaget.

- Det er udfordrende tider for alle, og ingen bør efterlades. Vores bidrag er bare begyndelsen, lyder opfordringen til solidaritet fra den 20-dobbelte Grand Slam-vinder.

Schweiz er som en stor del af Europa lukket ned, mens alle offentlige og private begivenheder er udskudt til foreløbig 19. april.

Også den forsvarende Wimbledon-mester hos kvinderne, Simona Halep, har på Facebook lovet økonomisk støtte til medicinsk udstyr i hjemlandet Rumænien.

I fodboldens verden har store navne som Cristiano Ronaldo og Robert Lewandowski allerede haft den store pung fremme, ligesom både Manchester Citys manager, Pep Guardiola, og Martin Braithewaites legendariske holdkammerat i FC Barcelona, Lionel Messi har doneret store summer.

Guardiola har doneret ca. 7,46 mio. kroner til kampen mod corona i Spanien, mens Messi har doblet op, og giver et tilsvarende beløb til hospitaler i både Barcelona og Argentina.

