Stjerner hylder Wozniacki: - Velkommen i klubben

Venner, rivaler og kendisser verden over kommenterer Caroline Wozniackis karrierestop

Caroline Wozniacki meldte tidligere på fredagen, at hun stopper tenniskarrieren efter januar måneds Australian Open.

Stoppet har fået venner, rivaler og kendisser til at reagere.

Og de hylder den 29-årige dansker.

Hjerteveninden og verdens bedste tennisspiller gennem de seneste årtier Serena Williams svarer på danskerens officielle melding på Instagram med fem hjerter.

Her er opslaget på Instagram, hvor kommentarerne vælter ind...



Skiverdensmesteren Lindsey Vonn, som Wozniacki kender fra diverse foto-optagelser, siger også farvel og kigger ind i fremtiden.

- Fantastisk karriere. Så meget at være stolt af. Nu videre til næste kapitel. Vi kan hænge ud i karrierestop-klubben, skriver Vonn, der stoppede sidste år.

- Alt det bedste med det der ligger foran dig. Du kan træde ud af “dragten” med stolthed, lyder det fra den tidligere badminton-verdensmester Camilla Martin, der nu er sportsvært.

En anden tidligere sportsvært og fodboldstjerne er nu direktør for DBU, og han kommer også med pæne ord.

- Tak for mange gode oplevelser og din måde at være på du har været en fantastisk rollemodel for alle piger og drenge der dyrker sport . Held og lykke med dit “nye liv”, skriver Møller som kommentar til opslaget.

- Tak for en masse gode sportsoplevelser. Alt det bedste til dig og familien, lyder det fra OL-bryderen Mark O. Madsen, der nu er MMA-fighter.

- Tillykke med alle dine flotte resultater og tak for at smide Danmark på verdenskortet. Vi er alle meget stolte af dig, skriver den tidligere taekwondo-stjerne Lisa Lents.

- Du vil blive savnet, skriver svømmeren Jeanette Ottesen.

Også uden for sportsverdenen er der fine ord til Wozniacki.

Sangeren Lukas Graham sang til hendes bryllup og kommer også med et par ord.

- Vi er alle meget stolte af dig min ven, skriver Graham som kommentar til opslaget.

Wozniacki får hjerter med på vejen fra Serena Williams. Foto: Wilfredo Lee/Ritzau Scanpix

Udover de mange kommentarer direkte på Wozniackis opslag, så er der også begyndt at komme reaktioner på andre sociale medier.

Her er det for eksempel tv-kommentator Henrik Liniger fra DR hylder den danske tennisstjerne.

- Wozniacki. Noget så sjældent som en dansk verdensstjerne. Det har været stort at følge en kæmpe karriere. Alt godt fremover

Også direktør i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm, har rosende ord fremme.

- Caroline Wozniacki er en legende, som vi er ekstremt stolte over, og som har repræsenteret Danmark på allerfornemmeste vis internationalt. Tak for de mange oplevelser til en af de største danske sportsstjerner, som har bevæget danskerne.

Caroline Wozniacki er en legende, som vi er ekstremt stolte over, og som har repræsenteret Danmark på allerfornemmeste vis internationalt. Tak for de mange oplevelser til en af de største danske sportsstjerner, som har bevæget danskerne. pic.twitter.com/eHzhmPNrgh — Morten Mølholm (@Morten_Moelholm) December 6, 2019

Caroline Wozniacki blev professionel i 2005, nåede i 2010 første gang førstepladsen på verdensranglisten og vandt med Australian Open i 2018 endelig den Grand Slam-turnering, hun havde ventet så længe på.

Siden er Wozniacki blevet ramt af leddegigt, der har gjort det sværere at præstere, og hun er faldet ned som nummer 37 på verdensranglisten.

Nu får hun chancen for at brillere en sidste gang, når hun siger farvel i netop Australien.

Afskedsturneringen spilles i fra 20. januar, og når hun finalen så slutter karrieren 1. februar 2020.

Caroline Wozniacki er den mest succesfulde dansker i tennishistorien. Redigering: Kristian Hansen

Alle Caroline Wozniackis sejre Fredag valgte Caroline Wozniacki at offentliggøre, at hun indstiller sin tenniskarriere i januar efter Australian Open. Hun har vundet 30 internationale turneringer. Her følger sejrene år for år. 2008: * Nordic Light Open efter finalesejr over Vera Dushevina. * Connecticut Open efter finalesejr over Anna Chakvetadze. * Japan Open efter finalesejr over Kaia Kanepi. 2009: * Amelia Island Championships efter finalesejr over Aleksandra Wozniak. * Eastbourne International efter finalesejr over Virginie Razzano. * Connecticut Open efter finalesejr over Elena Vesnina. 2010: * Amelia Island Championships efter finalesejr over Olga Govortsova. * Danish Open efter finalesejr over Klara Zakopalova. * Canadian Open efter finalesejr over Vera Zvonareva. * Connecticut Open efter finalesejr over Nadia Petrova. * Pan Pacific Open efter finalesejr over Elena Dementieva. * China Open efter finalesejr over Vera Zvonareva. 2011: * Dubai Tennis Championship efter finalesejr over Svetlana Kuznetsova. * Indian Wells efter finalesejr over Marion Bartoli. * Charleston Open efter finalesejr over Elena Vesnina. * Brussels Open efter finalesejr over Peng Shuai. * Danish Open efter finalesejr over Lucie Safarova. * Connecticut Open efter finalesejr over Petra Cetkovska. 2012: * Korea Open efter finalesejr over Kaia Kanepi. * Kreml Cup efter finalesejr over Samantha Stosur. 2013: * Luxembourg Open efter finalesejr over Annika Beck. 2014: * Istanbul Cup efter finalesejr over Roberta Vinci. 2015: * Malaysian Open efter finalesejr over Alexandra Dulgheru. 2016: * Pan Pacific Open efter finalesejr over Naomi Osaka. * Hong Kong Open efter finalesejr over Kristina Mladenovic. 2017: * Pan Pacific Open efter finalesejr over Anastasia Pavlyuchenkova. * WTA Finals efter finalesejr over Venus Williams. 2018: * Australian Open efter finalesejr over Simona Halep. * Eastbourne International efter finalesejr over Aryna Sabalenka. * China Open efter finalesejr over Anastasija Sevastova. Kilde: WTA. Vis mere Luk

