Stjerner i kæmpe fart-brøler

Topspillerne Grigor Dimitrov og Daniil Medvedev er angiveligt blevet snuppet i meget høj fart uden for Monaco og er nu uden kørekort

Det går ikke så stærkt på tennisbanen for tiden, men for to af sportens største stjerner gik det lige lovlig stærkt, da de forleden skulle tilbagelægge en tur på motorvej A8, der løber langs den fransk riviera.

Faktisk nåede de en topfart på små 200 kilometer i timen på en strækning tæt på Monaco, fortæller franske Nice-Matin.

De to, der ifølge det canadiske tennissite Open Court er identiske med bulgarske Grigor Dimitrov og russeren Daniil Medvedev, har efter fartfadæsen mistet deres kørekort og har fået en mindre samling luksusbiler konfiskeret.

De to, der tilhører den absolutte tennistop, kørte lørdag på en strækning i et område, der kaldes La Trinité, da patruljevogn nummer EDSR06 snuppede ti chauffører i vild fart.

Fartgrænsen er 110, men den overtrådte de alle klart, nogle mere end andre.

Russeren Daniil Medvedev, der sidste år nåede finalen ved US Open, kan vinke farvel til kørekortet. Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

De havde alle nummerplader fra Monaco, og de syv af dem måtte overdrage deres kørekort til betjente og lade andre hente deres biler, ligesom de straks blev pålagt at betale et depositum på 750 euro, cirka 5.500 kroner.

Blandt de konfiskerede biler var en Lamborghini Urus, en BMW M4, en Porsche 911 GT3 og en Mercedes-AMG GT Roadster.

Den internationale tennistur er så småt ved at åbne, men Dimitrov og Medvedev må det næste stykke tid lade andre om at tage rattet.

