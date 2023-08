Stjernerne får finale-revanche

Finalen i Masters 1000-turneringen i Cincinnati bliver mellem verdens to bedste tennisspillere.

Natten til søndag har verdens nummer et, spanske Carlos Alcaraz, og verdens nummer to, serbiske Novak Djokovic, nemlig begge spillet sig i finalen ved turneringen i Cincinnati.

Finalen spilles søndag klokken 22.30 dansk tid.

Først spillede 20-årig Alcaraz sig i finalen med en sejr på 2-1 i sæt over polske Hubert Hurkacz. Alcaraz sikrede sig sejren med cifrene 2-6, 7-6, 6-3.

Carlos Alcaraz glæder sig over at kunne vinde kampe ved at bevare sin mentale styrke. Foto: Matthew Stockman/Ritzau Scanpix

Det var ellers tæt på, at Alcaraz' rejse i Cincinnati sluttede natten til søndag. I andet sæt havde Hurkacz nemlig matchbold, men det lykkedes Alcaraz at komme tilbage og sikre sig sejren.

- Det har været en meget hård turnering for mig, alle mine kampe har været i tre sæt, siger Alcaraz efter semifinalen.

- Men jeg er glad for at vinde denne slags kampe ved at bevare styrken mentalt.

Annonce:

Knap så meget spænding var der, da Djokovic slog tyske Alexander Zverev i to sæt med cifrene 7-6, 7-5.

Novak Djokovic er ikke helt tilfreds med sit spil i semifinalen ved ATP-turneringen i Cincinnati. Foto: Matthew Stockman/Ritzau Scanpix

Serberen er dog selv ikke helt tilfreds efter kampen.

- Jeg kunne have gjort nogle ting bedre, men jeg er glad for, at jeg vandt i to sæt, siger han.

- En finale med verdens nummer et og to mod hinanden er, tænker jeg, hvad alle ville have.

Tennisstjernerne Alcaraz og Djokovic har mødt hinanden tre gange før, hvor Alcaraz har vundet to af kampene.

Senest, de stod over for hinanden på tennisbanen, var ved finalen i dette års Wimbledon.

Den kamp gik Alcaraz fra som sejrherre.

Turneringen i Cincinnati fungerer som opvarmning til US Open, der begynder 28. august.