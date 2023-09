Oscar-vindere og kendisser i hobetal invaderede Arthur Ashe Stadium søndag aften dansk tid for at se Novak Djokovic og Daniil Medvedev spille finale

Novak Djokovic vandt sin 24. Grand Slam-titel natten til mandag med sejr i tre sæt over Daniil Medvedev.

Og serberen gjorde det på et proppet Arthur Ashe Stadium, hvor almindelige tennisfans blandede sig med kendisser.

Det var et rend af skuespillere, musikere, reality-kendisser og andet godtfolk, så de næsten må have været ved at snuble over hinanden.

Billedgalleri

Fuld skærm