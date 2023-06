Stjernetræf i Paris: Ses tit med Holger

Der var masser af dansk stjernestøv på Jean Bouin-træningsanlægget uden for Roland Garros søndag eftermiddag.

Holger Rune og Caroline Wozniacki havde fået træningstid samtidig, og de benyttede derfor lejligheden til at give hinanden et kram og udveksle lidt danske gloser.

Caroline Wozniacki, der er i Paris for at spille i turneringen for legender, fortæller til Ekstra Bladet, at hende og Holger Rune tit ses i Monaco, hvor de begge har bopæl.

- Holger bor lige der, hvor jeg også træner fitness. Så ham ser jeg rigtig, rigtig ofte. Selvfølgelig ovre på banerne også. Holger er jo en rigtig fed fyr.

- Jeg har altid haft rigtig god kontakt med Holger. Hans mor er også så sød. Vi har rigtig god kontakt, siger Caroline Wozniacki.

Foto: Yoan Valat/Ritzau Scanpix

Den tidligere grand slam-vinder nyder at se Holger Rune udvikle sig på tætteste hold.

- Han har så godt et gåpåmod. Han træner hårdt og vil det så gerne. Det følger jeg helt klart med i, siger den tidligere tennisstjerne.

Kommenterede Holger Rune

Ud over deltagelsen i legende-turneringen har Caroline Wozniacki en tv-tjans, hvor hun også en gang imellem kommenterer Holger Runes kampe.

- Jeg sad oppe i kommentatorboksen, da han spillede lørdag. Det var meget sjovt. Så kunne jeg følge helt med, siger Caroline Wozniacki.

Foto: Astrid Dalum

Hun har stor tiltro til, at hendes landsmand kan nå helt til tops, som hun selv gjorde i sin tid.

- Det bliver sjovt at se, hvor langt han kan komme. Jeg tror selvfølgelig på, at han kan gå hele vejen. Men der er lang vej igen.

- Det handler om at tage en kamp ad gangen, som jeg altid har sagt. Og det har han gjort rigtig godt og bliver ved med at gøre, siger Caroline Wozniacki.

Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

Stor tro på Tauson

Clara Tauson, der også har været på alles læber, bor også i Monaco, men hende er Wozniacki endnu ikke stødt ind i.

- Jeg har faktisk aldrig set Clara nede i Monaco, siger Caroline Wozniacki, der glæder sig over, at den unge kvindespiller tilsyneladende har fundet formen igen.

- Det er altid godt at se Clara være skadesfri. Hun spillede godt her. Hun havde en stor åbning. Hun var lidt uheldig i den sidste kamp, men der havde hun en åbning til at gå rigtig langt. Men hvis hun kan holde sig skadesfri, så tror jeg, hun kan gøre det godt, siger Caroline Wozniacki.