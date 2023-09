Stjernetræner bekræfter brud: - Vi er forskellige

Opdateret klokken 10.45 med uddybende kommentar fra Carlos Martinez.

Clara Tauson skal have ny træner.

Det står klart, efter at hun og den spanske stjernetræner Carlos Martinez har stoppet samarbejdet.

Det skriver TV 2.

Carlos Martinez bekræfter over for Ekstra Bladet, at samarbejdet er slut.

Bruddet skyldes ifølge ham, at han og Clara Tauson ser tingene forskelligt.

'Efter US Open talte jeg med hende om, at det var bedst at stoppe, fordi vi har forskellige syn på tennis. Hun spiller rigtig god tennis og har potentiale. Men vi er forskellige,' skriver Carlos Martinez i en sms til Ekstra Bladet.

Fraværende i New York

Carlos Martinez var ikke træner for Clara Tauson under US Open, da han kort inden turneringen måtte rejse hjem til Barcelona 'af private årsager'.

Derfor fik Clara Tauson hjælp af Holger Runes normale træner, Lars Christensen, under turneringen i New York.

Carlos Martinez nåede at være træner for Clara Tauson i fire måneder. Foto: Rob Prange/Ritzau Scanpix

Efter Clara Tausons US Open-exit ville hun ikke svare på, om hun ville fortsætte med Lars Christensen som træner.

- Det ved jeg ikke helt lige nu. Jeg tager en dag ad gangen her, og så kommer vi videre, lød det fra den 20-årige tennisspiller.

Stor trænerkabale

Holger Rune foretrak under US Open den franske træner Patrick Mouratoglou frem for Lars Christensen, men efter turneringen har Holger Rune-lejren meldt ud, at han fremover vil have Lars Christensen som sin træner.

Dermed skal Clara Tauson nu på jagt efter en ny træner.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Clara Tausons bagland.