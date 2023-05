Stjernetræner bekræfter: Skal samarbejde med Tauson

Clara Tauson får spansk hjælp i sin jagt på at vende tilbage til tidligere tiders højder på verdensranglisten.

48-årige Carlos Martinez bekræfter således over for TV 2 Sport, at han har indledt et samarbejde med den 20-årige dansker.

Tauson har tidligere været oppe som nummer 33 i verden, men er aktuelt nummer 121 efter et skadesplaget 2022 og en svingende periode i 2023.

- Hun er en spiller, der kan blive rigtig god, hvis det lykkes at holde hende fri for skader.

- Jeg taler aldrig om rankings, og hvilket niveau spillere kan nå op på. Men hun kan blive meget bedre, og så må vi se, hvilket niveau eller ranking det rækker til, siger Martinez til TV 2 Sport.

Clara Tauson har været oppe som nummer 33, men er aktuelt nummer 121 på WTA's verdensrangliste. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Martinez har blandt andre arbejdet sammen med russeren Svetlana Kuznetsova, der vandt US Open i 2004 og French Open i 2009 og var oppe som toer på verdensranglisten.

Senest har han trænet Daria Kasatkina, der er nummer otte i verden.

Ifølge TV 2 Sport var Martinez med til WTA 125-turneringen i spanske Reus, hvor Tauson tirsdag tabte 6-4, 6-7, 4-6 til bulgareren Viktoriya Tomova, der rangerer som nummer 73 i verden.

Næste opgave for den unge dansker er en ITF-turnering i Madrid og herefter kvalifikationen til French Open.

