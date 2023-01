Patrick Mouratoglou blev en del af Holger Runes team, fordi han tror fuldt og fast på, at danskeren kan blive verdens nummer et

Holger Rune var en ombejlet herre i Melbourne under Australian Open.

Men der var én i tenniskometens team, der overgik ham i popularitet.

Navnet er Patrick Mouratoglou.

Under Holger Runes træninger på anlægget på Melbourne Park var det ikke unormalt at høre tilråb som 'Patrick, we love you,' og 'Can I get a picture, Patrick?'

