Stjernetræner efter ny anklage: - Ekstremt chokeret

I oktober sidste år blev den rumænske tennisstjerne Simona Halep suspenderet på grund af en positiv prøve for det forbudte stof roxadustat.

Nu er hun igen blevet anklaget for brud på antidopingreglerne af tennissportens integritetsenhed (ITIA).

Den nye anklage omhandler Haleps biologiske atlet-pas, som via et dataprogram overvåges for at identificere potentielle overskridelser af dopingreglerne.

Den tidligere verdensetter afviser anklagerne, og nu er hendes træner, Patrick Mouratoglou, ligeledes gået til tasterne.

Patrick Mouratoglou har været Simona Haleps træner siden sidste år. Foto: Gregorio Borgia/Ritzau Scanpix

I et langt opslag på Instagram forsvarer stjernetræneren sin rumænske spiller.

'Jeg ved, at hun ALDRIG vil gøre noget, der er ulovligt', skriver han blandt andet.

'Siden den dag, ITIA anklagede hende, har jeg stået ved hendes side hver eneste dag, og det vil jeg blive ved med for at støtte hende i kampen om sandheden'.

Patrick Mouratoglou, der også coacher danske Holger Rune, understreger, at han bestemt er for en 'ren' sport, og at han mener, der skal være et anti-doping system.

'Når det er sagt, er jeg ekstremt chokeret over måden, denne sag er blevet ført på'.

'Den sidste anklage, der blev rettet mod hende i går (fredag, red.), og som er forbundet med den første sag, er en ren fortolkning af hendes blodpas. Med andre ord har ITIA ikke fundet ulovlige stoffer i hendes blod, men konstaterer blot at hendes blodparametre er "mistænksomme"', skriver han.

Afslutningsvis opfordrer han ITIA til at "stoppe denne chikane".