Støtter op om boykot

WTA (Womens Tennis Association) meldte onsdag ud, at de vil boykotte fremtidige turneringer i Kina på baggrund af hele sagen om den tidligere verdensetter i double Peng Shuai.

Beslutningen har også mødt stor opbakning fra flere tennisstjerner heriblandt Novak Djokovic, der efter en kamp i Davis Cup udtalte sig omkring situationen.

- Jeg støtter fuldt ud WTA's holdning, fordi vi har ikke fået nok informationer omkring Peng Shuais velvære.

Novak Djokovic er en blandt mange stjerner, der har udtrykt bekymring omkring situationen med Peng Shuai. Serena Williams og Naomi Osaka har ligeledes udtrykt deres bekymring på sociale medier. Foto: AP Photo/Darko Vojinovic/Ritzau Scanpix

Nu melder Dansk Tennis Forbund sig også på banen med opbakning til WTA's beslutning.

- Vi støtter op om WTA's beslutning i Dansk Tennis Forbund, og jeg vil de næste dage prøve at arbejde politisk til generalforsamlingen i Madrid med det Internationale Tennis Forbund for at se, om man også kan få dem til at bakke op om det her, fortæller formand for DTF Henrik Thorsøe Pedersen, der også mener, at ATP (Association of Tennis Professionals) burde komme på banen.

Formanden forklarer også, at DTF ville have handlet på samme måde som WTA, og der er en stor forståelse for WTA's beslutning blandt DTF's medlemmer.

- Jeg har kun hørt folk, der bakker op omkring det. Det er klart, hvis man spørger kineserne vil de nok ikke støtte op omkring det, og måske er der andre asiatiske lande, der heller ikke er enige.

IOC (International Olympic Committee) meldte onsdag formiddag ud, at de har haft endnu et video-opkald på godt 30 minutter med Peng Shuai, hvor hun igen forklarede, at hun har det godt. Der er derudover blevet arrangeret et fysisk møde i januar måned.

Kina reagerer

Kina har ikke givet meget lyd fra sig i forhold til hele sagen om deres forsvundne tennis-stjerne. Foto: AP Photo/Tim Ireland/Ritzau Scanpix

Kina har reageret kraftigt men kortfattet ovenpå WTA's boykot.

- Vi er kraftigt imod handlinger, der politiserer sporten, lyder det fra udenrigsministeriet talsmand, Wang Webin, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kina har generelt været meget tavse efter hele sagen i november blussede op, da Peng Shuai ikke var blevet set i offentligheden i tre uger.

Det eneste man hørte fra udenrigsministeriet i sidste måned fra kina, var at de mente, at en bestemt gruppe mennesker skulle stoppe med at have en ondsindet agenda og politisere hele sagen om Peng Shuai.