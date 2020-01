Stolt af Holger og Clara

Caroline Wozniacki håber, at Rune og Tauson kan løfte arven efter hende, men selv har hun ikke savnet et nationalt forbillede

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Pudsigt nok kom den internationale del af Caroline Wozniackis pressemøde til at handle en del om hendes status som dansker.

En helt særlig dansker. For hendes position som verdensstjerne er unik i en beskeden tennisnation. Og nu efterlader hun et stort hul.

- Jeg håber, jeg kan inspirere en masse unge spillere til at gå efter deres drømme, sagde Caroline Wozniacki og vendte sig mod Danmarks to hotte juniorstjerner, som nu har påbegyndt klatreturen op ad seniorernes verdensrangliste.

Clara Tauson har hun tidligere haft på besøg i Miami, og for nylig talte hun og Piotr med Holger Rune og hans mor i Auckland.

- Vi har to gode juniorspillere lige nu, som allerede har markeret sig, en dreng og en pige. De kan forhåbentlig løfte arven efter mig, lød det med en vis stolthed i stemmen.

- Jeg var sammen med Holger, der sluttede året som nummer et, så sent som i sidste uge, og han var super sød. Han spiller virkelig godt, og jeg tror, han er en person, der arbejder hårdt. Ham ser jeg en lys fremtid for.

Holger Rune var for nylig i Florida på træningslejr og spillede med Wozniacki-veninden Serena Williams. Privatfoto

- Og så har vi Clara, der vandt juniortitlen her sidste år og siden har lavet gode resultater, og som slår meget rent til bolden. Jeg håber, hun kan tage det næste skridt og spille godt på seniorturen.

Selv har Caroline – i alt fald i single – været ene dansker ude på turen, og hun blev spurgt, om det ikke føltes lidt ensomt. Det har hun nu ikke tænkt så meget over, sagde hun.

- Men at have haft en før mig ville måske have gjort tingene lidt lettere, fordi de så havde vist vejen og muligheden. Men jeg har altid troet på mig selv og på, at der ikke var nogen grænse for, hvad jeg kunne opnå.

I mangel af et nationalt forbillede kiggede hun sydpå i Europa til navne som Steffi Graf og Martina Hingis, forklarede hun.

