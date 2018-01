Stolt Piotr: Kun Serena kunne lykkes med den taktik

Den unge belgier var blevet proppet med al for meget taktisk information, mente Piotr Wozniacki, der havde forudset, hvad der kom

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Smilet sad godt monteret mellem skægstubbene hos Piotr Wozniacki efter sejren, som han tydeligvis også følte at have en pæn aktie i.

For da han først havde erklæret sig stolt og glad, kom han meget ind på den taktiske triumf. Team Wozniacki havde læst, hvad Team Mertens ville komme med, og Caroline svarede perfekt nede på banen.

- Mertens havde fået alt for meget taktisk information før kampen mod Caroline. Hun ville prøve at spille på en måde, og det vandt Caroline på.

- Hun prøvede at slå meget hårdt fra første bold på Carolines forhånd eller meget dybt i baghånden. Det havde vi forudset. Skal du lykkes med det, skal du hedde Serena Williams, lød det med et lille grin.

Den danske opskrift var derimod enkel:

- Kig på bolden og spil dit spil. Ikke for meget taktik. Det var nok i dag.

- Caroline venter på, at den anden vil spille mere aggressivt og lave flere fejl. Hun tager bolden tidligt og flytter hende rundt. Presser en gang i mellem på hendes forhånd. Det var det.

Da Caroline skulle serve kampen hjem og to point fra finalen røg ind i en gummiarm, var Piotr ikke så nervøs, som da hun i anden runde var nede med matchbolde, sagde han.

Danskeren skal lørdag spille sin tredje grand slam-finale i karrieren. Foto: AP

- Jeg var ikke så nervøs. Jeg har set situationen før. Det eneste, jeg vil sige til hende, er, at hun ved 30-0 server to gange til forhånden og gør det igen ved 30-30. Det er svært at slå den serv frit, når du er spændt op.

- Caroline har været i den situation før. Hun tabte til Li Na og var igen tæt på matchbold. Det var vigtigt, at jeg virkede afslappet, når hun så op på mig.

- Men så nervøs var hun heller ikke, for hun ramte stadig bolden. Det var små fejl, men det skal vi ikke diskutere nu. Det vigtigste var, at hun igen fandt sin fokus.

- Hun er i finalen. Det er meget fint. Det var vores drøm at stå i denne finale, og Caroline har længe spillet så godt, så det håbede jeg på fra starten.

- Men vi har ikke vundet noget endnu, så jeg vil ikke spekulere på hverken finale eller førsteplads lige nu.

