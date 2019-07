Stolt Piotr: - Nu bliver Caroline svær at slå

- Fortsætter hun med at spille som i dag, skal modstanderne spille virkelig, virkelig godt for at slå hende, sagde han

LONDON (Ekstra Bladet): Piotr Wozniacki skød billedligt talt brystet frem på sin datters vegne efter hendes sejr over Veronika Kudermetova på 7-6, 6-3.

For det, han så fra sin plads i boksen, lovede godt for fortsættelsen i Wimbledon, mente han.

- Fortsætter hun med at spille som i dag, skal modstanderne spille virkelig, virkelig godt for at slå hende, sagde han med eftertryk.

Om nøglen til sejren sagde han:

-Caroline var fuldt koncentreret fra start til slut. Resten var at vinde 80 procent førsteserver og slå meget gode returneringer. Hun lavede mange gode ting mod en modstander, der ikke var nem.

- Caroline viste, hvem der var den bedste spiller i dag, og hun tog mange rigtige beslutninger undervejs.

Selv havde hun ingen breakbolde imod sig, mens hun udnyttede to ud af tolv.

- Det er typisk, at du med breakbold imod dig, koncentrerer sig endnu mere, forklarede Piotr Wozniacki, som ikke mindst roste Caroline for hendes attitude.

- Hun var ikke frustreret på noget tidspunkt og kiggede heller ikke op til os på nogen negativ måde. Mentalt var det meget positivt.

- Kan du omvendt se nogle ting i hendes spil, som vidner om manglende kamptræning?

-Hun løber og slår okay. Der var måske et par ting, hun kunne gøre bedre, men – ’come on’ - på græs er det umuligt at gøre det hele perfekt.

