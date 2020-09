Stopper afklædte billeder

Canadiske Eugenie Bouchard er en kæmpe stjerne på tennisscenen trods kun enkelt WTA-titel i trofæskabet.

Hun har skabt en stor fanskare ved hjælp af sine personlige stil, der skinner igennem i interviews og på sociale medier.

På sidstnævnte er det det blandt andet kommet til udtryk ved, at hun delte sine oplevelser omkring en date med en fan, og så har hun haft en meget liberal holdning til, hvor meget tøj hun har haft på, når hun delte billeder af sig selv.

Den sidste del har dog ændret sig, og det er et bevidst valg, forklarer hun i en podcast med tennis.com.

- Jeg prøver virkelig at holde mig fra at poste bikinibilleder, siger Bouchard og bliver straks spurgt hvorfor.

- Det er åbenbart sådan, at hvis man gør det, så spiller man ikke tennis.

Foto: Issei Kato/Ritzau Scanpix

Hun prøver ikke at lade sig påvirke af kommentarer fra brugerne, men nu tænker hun mere over at fremstå seriøs, selvom hun godt ved, at Instagram-livet kun viser en brøkdel af tilværelsen.

- Det har påvirket min adfærd en smule. Måske er jeg også bare blevet mere moden, så jeg ikke har behov for at poste røv-billeder hver dag.

Hun er dog glad for sine bikini-optrædener i Sports Illustrated, som hun sætter en stor ære i at have deltaget i.

- Det er kæmpestort. Jeg var med to år, og det var en kæmpe mulighed. Men det er i sidste ende tennis, der har givet mig de muligheder.

- Men jeg er først og fremmest tennisspiller, men det åbner andre døre.

- Ingen skal dømme mig for det.

Bouchard var tæt på at nappe karrierens anden WTA-titel, da hun nåede finalen i Istanbul i søndags. Dog tabte hun i tre sæt Patricia Tig.

