Stopper karrieren som 28-årig

Beslutningen er blevet taget, selvom det ikke rigtig var et valg.

Efter et langt skadeshelvede stopper Laura Robson karrieren.

- Det føles mærkeligt at sige det højt, men jeg er færdig. Jeg er pensioneret, siger hun til BBC.

- Jeg har vidst det i et stykke tid, fordi jeg fik det at vide af lægerne sidste år, men jeg tror, at det tog lang tid at sige til mig selv, og derfor tog det mig også lang tid at sige det offentligt.

Den 28-årige nu tidligere tennisspiller var oppe som nummer 27 på verdensranglisten i 2013 og nåede fjerde runde ved Wimbledon og US Open.

Som 14-årige vandt Robson junior-Wimbledon, og fire år senere blev de til olympisk sølv på hjemmebanen i England. Sølvmedaljen kom om halsen efter en turnering, hvor Robson spillede mixed double sammen med Andy Murray.

Opturen blev herefter erstattet af en frygtelig nedtur. Et rent skadeshelvede.

Håndleddet blev opereret i 2014, men det var ikke kun her, at den var helt gal. Senere blev det også til tre hofteoperationer.

De slemme skader endte med at sætte en stopper for Laura Robsons karriere.

På Instagram har hun lagt et billede op og skriver 'tak for alle oplevelserne'.