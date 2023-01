Stor bedrift: Amerikaner i semifinalen

For første gang i karrieren er amerikaneren Tommy Paul klar til semifinalen i en grand slam-turnering.

Onsdag morgen dansk tid vandt han kvartfinalen i Australian Open med cifrene 7-6, 6-3, 5-7, 6-4 over landsmanden Ben Shelton.

Den 20-årige Shelton har været turneringens store overraskelse. For lidt mere end et halvt år siden lå han uden for verdensranglistens top-500, og for en måned siden havde han aldrig deltaget i en turnering uden for USA.

Med sin placering som nummer 35 i verden var Paul lige uden for selskabet af seedede spillere i Melbourne. Inden Australian Open var hans bedste grand slam-resultat en plads i Wimbledons fjerde runde sidste sommer.

Begge spillere servede godt i onsdagens kvartfinale og var sjældent i problemer i egne partier. Første sæt bød blot på en enkelt breakbold, og da Paul formøblede den måtte sættet afgøres i tiebreak.

Her blev de første 12 bolde vundet af serveren, indtil Paul kom på 7-6 og udnyttede sin anden sætbold.

Andet sæt bød på flere åbninger, og servegennembruddet kom endelig midtvejs i sættet, da Paul bragte sig foran 4-2. Derfra var det ingen sag for ham at køre sættet hjem.

Paul kom godt ud til fjerde sæt, hvor han bragte sig foran 2-0. Denne gang slap han ikke grebet, og efter lidt mere end tre timers tennis kunne han skrige sin jubel ud.

I semifinalen skal Paul op mod serberen Novak Djokovic, der har vundet turneringen ni gange, eller russeren Andrey Rublev, der i fjerde runde sendte Holger Rune ud efter et drama i fem sæt.