Stor bedrift: Holger Rune skriver historie

Opturen fortsætter for Holger Rune.

2022 har allerede budt på flere store resultater for det 19-årige stjerneskud kulminerende med sin første ATP-titel i starten af maj, og nu er der endnu mere at glæde sig over.

Efter mandagens opdatering på verdensranglisten rykker Holger Rune nemlig to pladser frem, så han nu er oppe som nummer 40. Det gør ham til den bedst placerede danske herrespiller nogensinde.

Den rekord tilhørte forinden Kenneth Carlsen, der tilbage i 1993 nåede sin højeste rangering som nummer 41 i verden.

Men selvom Holger Rune nu kan prale af en ny dansk rekord, så er ambitionerne langt større - og den brandvarme teenager er ikke bange for at sigte mod den absolutte top.

- Jeg er klar til at skrive historie i dansk og international tennis, ligesom Caroline Wozniacki har gjort det, siger Holger Rune til Ekstra Bladet.

- Det må være på tide, at vi også kan have en dansk herrespiller som den bedste i verden. Den opgave vil jeg løfte.

Holger Rune er altså på en misson, der i sidste ende skal ende i grand slam-triumfer og en placering som nummer 1 i verden - præcis som danske Caroline Wozniacki, der nåede hele 71 uger på verdensranglistens øverste trin.

I første omgang er det erklærede mål for 2022 dog at komme i top-25, og her ser det ikke helt tosset ud.

Hans nuværende position betyder nemlig, at han kan se frem til at være direkte kvalificeret til de kommende ATP-turneringer, og dermed undgår Rune at skulle igennem kvalifikationer.

Søndag eftermiddag spillede Holger Rune sig videre til anden runde ved ATP-turneringen i Lyon, inden årets anden grand slam-turnering, French Open er på menuen.

Her har Holger Rune gode minder fra 2019, hvor han gik hele vejen og vandt turneringen som junior.

Den næstbedste dansker er Mikael Torpegaard, der frister en tilværelse som nummer 363.

På kvindesiden ligger Clara Tauson nummer 44 efter en periode med sygdom og skadesproblemer.

