Stor forvirring: Nu forklarer han

Det skete første gang, da Holger Rune besvarede Filip Krajinovic' stopbold med endnu en stopbold i første sæt.

Publikum gik amok over detaljen, men den spontane jubel blev hurtigt afløst af noget, der til forveksling kunne lyde som buh-råb.

Men i virkeligheden råbte publikum 'Ruuuuune' - en gestus, der stammer fra US Open i 2021.

- Det er mit efternavn. Det lyder selvfølgelig, som om de råber buh. Første gang de råbte det, var til US Open, da jeg mødte Djokovic.

- Der tænkte jeg lidt 'hvad sker der?' Men det er fedt. Der er fedt at kunne mærke supporten, siger Holger Rune efter sin sejr i første runde af US Open.

Jeg kommer jo til at tænke på Cristiano Ronaldo og hans 'siiiiiu'-råb. Hvordan er det pludselig at have sit eget signaturråb?

- Det er vanvittig fedt. Jeg er glad for mit efternavn. Jeg synes, det er fedt at mærke folk ude på tribunen.

Hver gang Holger lavede en lækker detalje i resten af kampen - og det var ikke få gange - kvitterede publikum igen med at råbe danskerens efternavn.

- Jeg vidste faktisk ikke, jeg havde så meget support i Australien, så det er vanvittigt fedt, at man kommer ind på banen, og folk godt kan lide en.

- Det betyder rigtig meget. Jeg havde sgu ikke regnet med det. Det er fedt at kunne mærke det. Vanvittigt fed bane. Meget kompakt. Højt publikum. Fede fans. De stod bag mig i både de gode og de dårlige momenter, siger Holger Rune.

Holger Rune havde kæmpe støtte fra publikum hele vejen i gennem - det kan dog ikke afvises, at et par serbiske fans også sendte et buh-råb i hans retning.