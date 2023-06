Stor mystik om Holgers danske træner

Mystikken om Holger Runes træner fortsætter.

Lars Christensen har i mange år stået lige bag Holger Rune, men gennem den seneste tid har den danske tennisstjernes træner været fuldstændig forsvundet fra lægterne.

Gennem de seneste turneringer - herunder ATP Masters i Monte Carlo, Italian Open og Roland Garros - har den danske tennisstjerne og verdensranglistens nummer seks i stedet haft den franske træner Patrick Mouratoglou med sig.

Samtidig har staben meldt ud, at Lars Christensen ikke er fyret. Men han er heller ikke på arbejde.

Mangler afklaring

Ekstra Bladet har søndag talt med Lars Christensen om fraværet, som stadig antydes at være uafklaret.

- Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor du ikke har været til stede som Holger Runes træner på det seneste?

- Det ikke sådan helt afklaret endnu i forhold til mig og Holger. Så det har jeg ikke lyst til at svare på lige nu, udtaler han og fortsætter:

I 2019 blev Lars Christensen kåret til årets tennistræner i Danmark. Samme år blev Holger Rune kåret til Årets Fund. Foto: Jens Dresling

- Når nu vi har en afklaring om, hvad der skal ske, så kan det være, at jeg vil sige noget om det. Men lige nu vil jeg helst være fri for at snakke om det.

Lars Christensen har fulgt Holger Rune fra sidelinjen, siden tennisspilleren var seks år og spillede i Skovshoved IF Tennisklub.

Her har Lars Christensen tidligere været cheftræner, men da Holger udviklede sig, og potentialet kom frem, har han arbejdet som fuldtidstræner for Holger Rune. Det tog dog et underligt stop lige før ATP-turneringen i Monte Carlo i april.

Dengang lød meldingen, at Lars Christensen skulle holde ferie. Men den ferie er han aldrig vendt tilbage fra.

Sidder og venter

Om under en måned starter den prestigefyldte tennisturnering Wimbledon, og her er Holger Rune automatisk kvalificeret.

Men hvorvidt Lars Christensen kommer til at sidde på lægterne som Holgers træner, vides ikke.

Gennem de seneste turneringer - herunder French Open - har den franske træner Patrick Mouratoglou fulgt med den danske tennisspiller. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

- Må jeg spørge, om du forventer at komme med til Wimbledon?

- Jeg ved det ikke.

I maj måned talte Ekstra Bladet med Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, som forsikrede, at Lars Christensen ikke var fyret og dermed stadig var tilknyttet Holger Rune.

- Hvordan kan det være, at du ikke ved, om du skal med til Wimbledon?

- Fordi det ikke er afklaret endnu. Jeg har ikke rigtig nogen kommentarer til det. Så ja ...

- Lad os se, hvad der sker.

Under French Open fortalte Holger Rune til Ekstra Bladet, at han var i fin kontakt med Lars Christensen. Men det betyder ikke, at trænerens fremtid er på plads.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Aneke Rune om Lars Christensens fortsatte tilknytning, men hun er ikke vendt tilbage.