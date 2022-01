Stor overraskelse: Favorit sendt ud

En af de største favoritter i Australian Opens herresingle er slået ud.

Søndag morgen dansk tid tabte tyske Alexander Zverev 3-6, 6-7, 3-6 til canadieren Denis Shapovalov. Det var i turneringens fjerde runde.

24-årige Zverev vandt i 2021 både OL-guld og sæsonfinalen ATP Finals. Derfor var der var store forventninger til ham i Melbourne.

Tyskeren var således tredjeseedet fra starten af turneringen. Det indebar, at han var seedet til at nå finalen, da førsteseedede Novak Djokovic ikke fik lov at stille op.

Zverevs bedste resultat i Australian Open forbliver efter nederlaget fortsat den semifinale, som han nåede i 2020.

Mindre slinger i valsen var der hos sjetteseedede Rafael Nadal, der forholdsvist sikkert slog franske Adrian Mannarino 7-6, 6-2, 6-2.

Nadal jagter sin grandslam-titel nummer 21 i karrieren, hvilket vil være rekord foran Djokovic og Roger Federer, der også står noteret for 20 grandslamtitler.

Nadal skal i sin kvartfinale op mod netop Zverevs overmand, Denis Shapovalov.