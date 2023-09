Stor overraskelse: Slutter sæsonen efter US Open

Caroline Wozniacki kommer ikke til at spille flere turneringer efter US Open i 2023. Hun har nemlig fravalgt at stille op i flere turneringer på grund af familien

Hun er netop kommet tilbage på den store scene, men nu trækker hun sig igen for en stund.

Når Caroline Wozniacki er færdig ved US Open, kommer hun nemlig ikke til at spille flere turneringer i 2023.

Det slår hun fast i et interview med Jyllands-Posten.

Årsagen til den noget drastiske og ikke mindst overraskende beslutning skyldes udelukkende familien.

- De fleste af turneringerne fra US Open og resten af året ligger i Asien, og det er rigtigt langt at rejse, når jeg skal have to små børn med.

- Det er hovedårsagen. For mig og familien passer det bedst, men rent spillemæssigt giver det også bedst mening, for jeg er først lige kommet tilbage, og det er meget krævende at spille rigtigt mange turneringer lige efter hinanden, forklarer Caroline Wozniacki.

Foto: Corey Sipkin/Ritzau Scanpix

Annonce:

Den tidligere Australien Open-vinder nåede dermed at spille turneringer Montreal, Cincinnati og New York efter sit comeback til toppen af tennis.

Den lange pause, der nu venter 33-årige Wozniacki bekymrer hende dog ikke på nogen måde.

- Jeg har fået mærket, hvor jeg er – og skal nok få sat en masse træningskampe op. Jeg ville gerne tage de her tre turneringer og se, hvor jeg var spillemæssigt, og så bagefter handler det om få en koncentreret, langvarig, uafbrudt og fokuseret træningsblok, så jeg virkelig er klar og er i fantastisk form til januar, siger hun.

Wozniacki har overrasket stort ved US Open og spiller fredag tredje runde kamp mod amerikaneren Jennifer Brady.