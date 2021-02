Stor skuffelse

Kvartfinalen blev endestationen for Clara Tauson i ITF-turneringen i franske Grenoble.

Fredag eftermiddag tabte Danmarks bedste kvindelige tennisspiller således med cifrene 6-7, 3-6 til belgieren Maryna Zanevska, der rangerer som nummer 258 på verdensranglisten.

Tauson var favorit med sin status som nummer 144 og sjetteseedet i turneringen, men hun kom altså til kort mod den belgiske kvalifikationsspiller.

Den 18-årige Tauson tabte et meget jævnbyrdigt første sæt, der strakte sig over hele 81 minutter.

Danskeren var nede med et tidligt servegennembrud, men brød så selv to gange i træk og vendte 1-2 til 4-2. Ved 5-3 havde Tauson chancen for at serve sættet hjem, men uden succes.

I stedet endte sættet i tiebreak, hvor belgieren var bedst og vandt 7-4.

I andet sæt var der knap så meget at rafle om. Maryna Zanevska fløj fra 1-1 til 5-1 i kraft af to servegennembrud.

Tauson kæmpede sig op på 3-5 efter et langt parti, hvor belgieren havde matchbold, men det var en stakket frist.

I partiet efter servede Zanevska sejren sikkert hjem.

Der er 25.000 dollar på spil i turneringen.

