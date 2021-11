Stor triumf for Holger Rune

Den danske tennisspiller Holger Rune er fortsat i spil til en plads i semifinalerne i Milano ved Next Gen ATP Finals, som er tennissportens sæsonfinale for de bedste spillere under 21 år.

Efter at have tabt sin første gruppekamp til topseedede Carlos Alcaraz tirsdag slog Rune tilbage onsdag med en sikker sejr på 3-1 i sæt over argentineren Juan Manuel Cerundolo i sin anden af tre gruppekampe.

Dermed er danskeren fortsat i spil til en af gruppens to semifinalepladser.

18-årige Holger Rune, der er nummer 109 i verden, dikterede spillet fra start mod den 19-årige modstander, der rangerer som nummer 91.

Danskeren brød argentinerens første serveparti og stormede til sætsejr på 4-1 i det lidt særlige format, der anvendes i turneringen.

Også i andet sæt brød Rune omgående, og da begge spillere holdt serv resten af vejen, endte det med 4-2 i dansk favør.

Cerundolo fik nedbragt antallet af fejl og kom bedre med i kampen. Og da Holger Rune tabte koncentrationen i et serveparti i tredje sæt, slog argentineren til.

Tre danske dobbeltfejl gav Cerundolo sit første servegennembrud og ledte ham til sætsejr på 4-1.

Det lykkedes dog Rune at sætte prop i nedturen, og med et brud til 3-1 i fjerde sæt kunne han serve en fortjent sejr hjem med et rent serveparti til sidst.

Formatet ved Next Gen ATP Finals adskiller sig fra de fleste andre turneringer.

Der spilles bedst af fem sæt, og første spiller til fire partier vinder sættet. Ved 3-3 i et sæt spiller man tiebreak efter normale regler.

Ved 40-40 i et parti afgør næste bold partiet. Derudover er der ingen linjedommere i kampene. Det arbejde udføres elektronisk.

Otte spillere deltager i turneringen, som er inddelt i to indledende grupper, hvorfra de to bedste fra hver går til semifinalerne.

Ud over Cerundolo og tirsdagens overmand Carlos Alcaraz er Rune i indledende gruppe med Brandon Nakashima fra USA, som den unge dansker møder torsdag i sin sidste gruppekamp. Nakashima slog tirsdag Cerundolo med 3-1 i sæt.

Den anden gruppe består af Sebastian Korda (USA), Lorenzo Musetti (Italien), Sebastian Baez (Argentina) og Hugo Gaston (Frankrig).

Next Gen ATP Finals spilles over fem dage med semifinaler fredag og finale lørdag.

Holger Rune vandt søndag en Challenger-turnering i Bergamo, så danskeren har dugfrisk succes med i tennistasken i Milano.