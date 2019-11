Store klø til verdens bedste

Tennisstjernen Rafael Nadal har aldrig vundet herrernes sæsonfinale, og at dømme ud fra mandagens kamp mod Alexander Zverev får spanieren igen svært ved at gøre det i år.

Den forsvarende mester fra Tyskland vandt i overlegen stil dysten med 6-2, 6-4 i O2 Arena i London og fik dermed en perfekt start på sit titelforsvar.

Det var samtidig Zverevs første sejr over Nadal i sjette forsøg.

Tidligere mandag vandt græske Stefanos Tsitsipas i to sæt over Daniil Medvedev fra Rusland i samme gruppe. Gruppen er opkaldt efter tennislegenden André Agassi.

Nadal, der er nummer et på verdensranglisten, er mødt op til sæsonfinalen, til trods for at han har døjet med smerter i mavemusklerne og for nylig måtte trække sig fra en semifinale i Paris Masters.

Mod Zverev ramte han da heller ikke sit topniveau, og i stedet løb tyskeren med første sæt på 35 minutter. Undervejs brød han spanieren to gange, mens han selv holdt serv.

I andet sæts første parti blev den 19-dobbelte grand slam-vinder igen brudt, da Zverev flugtede sig på 1-0 ved nettet på sin første breakbold i sættet.

Nadal gav ikke op, men Zverev var skarp og veloplagt. Tyskeren kom igennem kampen uden at tillade en eneste breakbold, og Nadal havde nok at gøre med at vinde egne servepartier.

Publikum i O2 Arena jublede højlydt, hver gang Nadal viste glimt af sin sædvanlige styrke. Men desværre for dem og Nadal skete det for sjældent, og spanieren måtte notere sig første nederlag i turneringen.

I turneringens anden gruppe, Björn Borg-gruppen, er Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem og Matteo Berrettini placeret.

Djokovic og Thiem vandt deres opgør i første runde, og tirsdag mødes de to i en direkte duel, mens Federer og Berrettini krydser klinger i den anden kamp.

