Storebror giver godt råd til Wozniacki

Patrick Wozniacki er sikker på, at Caroline Wozniacki med sit løvehjerte nok skal komme sig over sine helbredsproblemer

Ikke siden tredje runde-nederlaget i Australian Open 18. januar har Caroline Wozniacki været i kamp.

Senest har hun været til turneringer i både Doha og Dubai, men har trukket sig i sidste øjeblik på grund virussygdomme, der er kommet i kølvandet på gigtsygdommen.

Storebror, Patrick Wozniacki, var også med i Dubai, og han kommer med et godt råd.

- Måske er hun nødt til at lytte bedre til sin krop og tage pauser, når der er behov for det, siger Patrick Wozniacki til Gulf News.

- Måske skal hun omarrangere en lille smule og så arbejde på sin krop og blive klar.

- Jeg mener, at hun spillede 19 turneringer sidste år, så måske skal hun skære ned på denne arbejdsbyrde og spille mindre.

Storebroderen er sikker på, at lillesøsteren kommer over sine aktuelle helbredsudfordringer.

- Hun er ikke den mest talentfulde. Hun er ikke den smarteste spiller på Tour'en, men hun kæmper hele tiden. Hun har et løvehjerte, siger Patrick Wozniacki.

Patrick og Caroline Wozniacki i forbindelse med Vild med dans. Foto: Mogens Flindt/Polfoto

Næste mål er Indian Wells-turneringen i USA i starten af marts, og Caroline Wozniacki fortalte onsdag om fremgang.

- At trække mig fra turneringerne i Doha og Dubai var ikke lige det, jeg havde håbet på, men helbredet kommer altid i første række.

- Jeg er endelig begyndt at få det bedre, og jeg kan ikke vente, til jeg snart er tilbage ved fuld styrke, lød det fra Caroline Wozniacki.

- Hun kommer til at have en hård periode på grund af hendes sygdom. Det er ikke let at arbejde med en situation som den, hun er i.

- Hun vil kende sin krop endnu bedre end nu, og jeg tror, at hun med tiden vil overkomme dette også, siger Patrick Wozniacki.

Wozniacki er på seneste verdensrangliste nede som nummer 14, mens hun blot er nummer 58 på race-listen, der dækker over resultaterne kun fra 2019.

