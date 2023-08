Storfavoritten heldigt videre efter skade

Verdens nummer et og forsvarende mester ved grand slam-turneringen US Open, Carlos Alcaraz, er tirsdag lokal tid videre til anden runde i turneringen.

Hans modstander i første runde, tyske Dominik Koepfer, trak sig i andet sæt med en ankelskade.

Den 20-årige spanier havde vundet første sæt og var foran 3-2 i andet sæt, da Koepfer, der ligger nummer 75 i verden, valgte at kaste håndklædet i ringen.

Han vred om på anklen i starten af kampen.

- Det er ikke den bedste måde at komme videre til næste runde på, siger spanieren ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Men jeg må sige, at jeg spillede godt.

Alcaraz skal i anden runde møde sydafrikanske Lloyd Harris og forsøge at sikre sig en plads blandt de sidste 32 i turneringen.

Den tredjeseedede russer Daniil Medvedev spillede sig tirsdag med lethed i anden runde.

Annonce:

'Den hurtigste kamp'

Han mødte ungarske Attila Balazs, som han slog 6-1, 6-1, 6-0. Kampen varede 74 minutter, og russeren tabte altså kun to partier i kampen.

- Det er nok den hurtigste kamp på tre sæt, jeg har spillet, lyder det fra Medvedev efter kampen ifølge AFP.

- Jeg glæder mig til næste runde. Målet er altid at forsøge at spille bedre og bedre hver kamp, fordi hver kamp kommer til at blive hårdere og hårdere. Lad os se, hvordan næste kamp bliver.

Næste kamp for Medvedev bliver mod australske Christopher O'Connell.

Medvedev vandt US Open i 2021.

Den 27-årige russer har ifølge AFP nu kurs mod et møde med Alcaraz i semifinalen ved US Open. Det vil i så fald være en gentagelse af deres møde i semifinalen ved Wimbledon i juli i år.

Den kamp vandt Alcaraz 6-3, 6-3, 6-3.