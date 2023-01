Storkamp skæmmet af prorussere

Novak Djokovic gjorde kort proces på banen i Australian Open-kvartfinalen mod Andrey Rublev, men både før, under og efter kampen udspillede der sig ubehagelige scener forårsaget af prorussiske tilskuere.

Flere internationale medier skriver, at fire tilskuere blev taget med til afhøring af politiet, fordi de truede sikkerhedsvagter, der bad dem om at forlade Rod Laver Arena under kampen mellem serbiske Djokovic og russiske Rublev.

Der var masser af tilskuere i Melbourne til kampen mellem Novak Djokovic og Andrey Rublev. De fleste kunne opføre sig ordentligt. Foto: Martin Keep/Ritzau Scanpix

Prorussiske symboler

Tilskuerne havde medbragt ulovlige flag og symboler (som f.eks. kan være flere udgaver af det russiske flag, det belarusiske flag eller varianter af Z-symboler, red.) og blev derfor bedt om at forlade arenaen, hvilket altså ikke skete velvilligt.

Det bekræfter Tennis Australia.

Mediet Inews skriver, at flere personer blev afvist ved indgangen til arenaen før kampen - igen fordi de bar tydelig støtte til Vladimir Putin og dennes krig i Ukraine.

Alligevel fik flere prorussiske tilskuere adgang til kampen. Blandt andet fangede kameraet en mand med et tydeligt Z på sin trøje. Z'et, som står for Za pobedy (For sejr, red.), er blevet et symbol på støtte til Putin og den russiske sejrsvilje i krigen i Ukraine.

Senere havde 'Z-manden' skiftet trøje og støttede nu Novak Djokovic. Foto: Loren Elliott/Ritzau Scanpix

Uroligheder efter kampen

Efter tenniskampen var der vilde scener uden for Rod Laver Arena, hvor flere af de afviste fans havde samlet sig med deres flag, mens de bl.a. sang 'Serbien Rusland' om de to allierede nationer.

Ifølge Inews måtte politiet også involveres i tumulten uden for arenaen for at sprede tilskuerne.

Andrey Rublev måtte strække gevær mod Novak Djokovic. Rublev har tidligere taget afstand fra Putins krig. Foto: Paul Crock/Ritzau Scanpix

De prorussiske tilskueres ballade kommer på et tidspunkt, hvor Wimbledon summer over, hvorvidt russiske og belarusiske tennisspillere skal have lov til at deltage i turneringen denne sommer.

Andrey Rublev har i øvrigt taget tydelig afstand til krigen i Ukraine ved at skrive 'No War Please' på et tv-kamera efter en kamp.