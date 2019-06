Stormer i semifinalen med de store

Novak Djokovic kan for alvor øjne en finaleplads i grand slam-turneringen French Open.

Torsdag sørgede Djokovic med en sejr i tre sæt i kvartfinalen for at bane vejen for et semifinalemøde med Dominic Thiem.

Novak Djokovic slog Alexander Zverev ganske overlegent med 7-5, 6-2, 6-2, og han er dermed klar til sin niende semifinale i turneringen i karrieren.

Skulle det lykkedes for den serbiske verdensetter at nå i finalen og vinde den, så vil han for anden gang i karrieren være indehaver af alle fire grand slam-titler på samme tid.

Det er dog på tværs af to sæsoner, ligesom det var i 2015-16, da Djokovic præsterede det samme.

Afslutningen på første sæt gav dog serberen visse udfordringer, da Zverev brød ham til 5-4. Djokovic brød dog umiddelbart efter tilbage og bragte sig også foran 6-5, inden han brød og tog første sæt 7-5.

Se også: Zanka-provokation sætter ild til landskamp

Anføreren overrasker: Den tager jeg

I andet sæt brød Djokovic til 2-0 og 6-2, da han tog sættet, og han sluttede også tredje sæt af med et servegennembrud, som sikrede sejren.

Kampen blev spillet en dag senere end planlagt, da regnvejr hærgede turneringen onsdag.

Derfor måtte alle kampe afbrydes og udsættes onsdag eftermiddag, og det betyder, at Djokovic og Thiem allerede skal i kamp igen fredag i semifinalen.

I den anden semifinale bliver det braget mellem Roger Federer og gruskongen Rafael Nadal.

Dominic Thiem var også ganske sikker, da han sendte Karen Khachanov ud i kvartfinalen med en sejr i tre sæt.

Østrigske Thiem vandt det opgør 6-2, 6-4, 6-2.

Se også: Karrierens største: Dansker stormer mod grandslam-titel

Sportens nye superstar: Hjerteknuser og filosof