Stormer videre: Ny sejr til super-Clara

Det danske tennistalent Clara Tauson er klar til kvartfinalen i juniorrækken i Australian Open.

Det stod klart tidligt onsdag morgen dansk tid, da Tauson i to sæt besejrede Valentina Ryser fra Schweiz med cifrene 6-2, 7-5.

Clara Tauson hit 27 winners against 33 UE's. Ryser had 11 winners and 28 UE's. — Mark Nixon (@markalannixon) 23. januar 2019

Den 16-årige Clara Tauson er førsteseedet i grand slam-turneringen.

I kvartfinalen skal danskeren møde niendeseedede Kamila Bartone fra Letland.

Clara Tauson er nu kun tre sejre fra at vinde Australian Open.

Og i det hele taget ser det godt ud for danskeren. Blandt de sidste otte er nemlig tre useedede spillere, mens de to spillere, der er seedet to og tre, for længst er ude.

Største konkurrenter må nu være canadiske Leylah Annie Fernandez, der er seedet fire og schweiziske Lulu Sun, der er seedet syv, mens femteseedede Mananchaya Sawangkaew fra Thailand står til at møde danskeren i en eventuel semifinale.

Mens der er succes for Clara Tauson, så måtte hendes 15-årige landsmand Holger Rune se sig slået ud af drengenes turnering i anden runde.

Verdens bedste 15-årige: Rundt om stortalentet Holger Rune

Her er Carolines arvtagere - men deres konkurrenter løber med pengene

Tæt på megatalentet: De næste to år vil definere det hele for Clara

Flere billeder fra kampen: Fotos: ROGER PARKER/INTERNATIONAL SPORTS FOTOS LTD

Se også: Gyser i nat: Serena Williams i nedtur

Stoppet af læger efter uhyggeligt kollaps: - Jeg var helt væk

Se også: Wozniacki afslører: Sådan skal mit bryllup være

Isdronningen Maria: Derfor er hun upopulær blandt kollegerne

Brysterne var i vejen: Så blev hun verdens bedste

Se også: Sagde hun det? Tennisstjernens uventede sex-afsløring