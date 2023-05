Stormøde endte med overraskende sejr

Det var verdensranglistens nummer et og to, der tørnede sammen, da finalen i kvindernes udgave af tennisturneringen Madrid Open lørdag løb af stablen.

Iga Swiatek mødte Aryna Sabalenka, og sidstnævnte fik håneretten. Sabalenka vandt i tre sæt med cifrene 6-3, 3-6, 6-3 og fik dermed revanche over den polske verdensetter, der vandt, de to stod over for hinanden i finalen i en WTA-turnering i Stuttgart for to uger siden.

Det er belarusiske Sabalenkas tredje titel i 2023. I starten af året vandt hun Adelaide International, en opvarmningsturnering til Australian Open, som hun også endte med at vinde.

Madrid Open er en WTA 1000-turnering og rangerer dermed lige under de fire årlige grand slams. Sabalenka har nu vundet fem WTA 1000-turneringer i karrieren.

Selv om Sabalenka vandt over Swiatek, så holder polakken fast i sin plads som nummer et på verdensranglisten, når den opdateres mandag.

Søndag mødes hjemmebanehåbet Carlos Alcaraz og tyske Jan-Lennard Struff i herrernes finale i Madrid.