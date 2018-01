Storrosende Piotr: Perfekt, Caroline

- Det hele fungerede. Når du spiller andet sæt til nul, er det hele perfekt, sagde Piotr Wozniack, som primært glædede sig over sin datters koncentration

MELBOURNE (Ekstra Bladet): - Det hele fungerede. Når du spiller andet sæt til nul, er det hele perfekt.

Piotr Wozniacki var selvsagt tilfreds med Carolines opvisning på Rod Laver Arena, hvor slovakiske Magdalena Rybarikova blev udraderet med 6-3, 6-0.

- Fra start til slut var Caroline fuldstændigt koncentreret. Hun spillede meget, meget godt i dag.

- Viste hun den grand slam-form, du gerne vil se?

- Hun viste i alt fald grand slam-form i koncentration. Spillemæssigt har hun repræsenteret et rimeligt højt niveau i mange, mange måneder. I dag var hun uanset stillingen også 100 procent koncentreret på hver eneste bold.

- Det var en modstander, som prøvede alt. Hun skiftede tempo, lavede stopbolde. Men Caroline vidste godt, at hun skulle være klar til det hele.

Starten var ellers tricky mod en uortodoks modstander, der brød via et par skarpe forhåndsslag og også servede stort.

- Jeg tror, at Caroline hurtigt analyserer det, så hun ikke længere kan lave de ting med forhånden.

- Det var vigtigt i dag, at hun spillede klogt, ikke med for meget power men stadig med tryk på bolden.

- I andet sæt bliver Rybarikova ved at slå stopbolde, selv om Caroline løber alt op?

- Ja, men jeg kan godt forstå det, for når du ser hende efter de lange dueller, så kan hun næsten ikke få luft. Hun tænker, at hun ikke kan hænge på der.

- Caroline var næsten ude af turneringen. Nu står hun i kvartfinalen..?

- En kvartfinale er en kvartfinale. Det er det næste, vi skal koncentrere os om, men ikke i dag. Nu vil jeg have lov at være glad – for den måde hun har spillet på, sagde han og trak vejret ind på spørgsmålet om, hvem der mon kan stoppe en Caroline i den form:

- Det ved jeg ikke. Det er fra dag til dag. En rammer nogle gode bolde…

- Jeg håber det ikke og ønsker det ikke, men vi skal bare tænke på næste kamp og ikke fremad