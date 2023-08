Storroser Wozniacki: Har hun været væk?

Caroline Wozniacki er videre til tredje runde af US Open efter vanvittigt drama mod verdens nummer 11

Petra Kvitova havde store ord tilovers for Caroline Wozniacki, efter danskeren sendte hende ud af US Open

Det var en Caroline Wozniacki på et helt andet niveau, end vi hidtil har set, da hun i anden runde af US Open slog verdens nummer 11, Petra Kvitova.

Wozniacki og Kvitova har spillet mange store opgør gennem årene, men efter tre års pause til danskeren lå favoritværdigheden inden kampen utvivlsomt til tjekken.

Foto: Jonas Olufson

Men ifølge Petra Kvitova føltes det nøjagtigt som at møde Caroline Wozniacki i de gode gamle dage.

- Det er altid svært at spille mod Caro. Også selvom hun ikke har spillet i et par år. Jeg kunne ikke mærke, at hun har været væk.

- Hun spillede rigtig god tennis. Det var, hvad jeg havde forventet. Det var, hvad hun viste.

- Hendes forhånd er den samme som før. Jeg ved ikke, om den endda er bedre. Hun servede rigtig godt, hvilket overraskede mig en lille smule, siger Petra Kvitova efter kampen.

Foto: Jonas Olufson

Den tjekkiske favorit kunne godt mærke, at presset lå på hende.

- Det er altid svært, når man spiller aftenkamp på den store bane mod en spiller, der ikke har noget at miste. Det kan være lidt nemmere for dem. Jeg siger ikke, at Caro havde det sådan. Men sådan havde jeg det, siger hun.

Stolt af sig selv

Caroline Wozniacki havde også rosende ord den modsatte vej.

- Man ved, at når man møder Petra, så slår hun godt til den. Jeg vidste også godt, at hun ville gå ind og slå meget aggressivt på hver bold.

- Så jeg var ret stolt af den måde, jeg formåede få ekstra bolde tilbage og også selv spille aggressivt serve godt i det meste af kampen. Og jeg returnerede faktisk også udmærket. Så jeg er tilfreds, siger Caroline Wozniacki.

Foto: Jonas Olufson

Caroline Wozniacki slog Petra Kvitova i to sæt med cifrene 7-5 og 7-6 (7-5).

I tredje runde af turneringen venter amerikaneren Jennifer Brady, der er nummer 433 på verdensranglisten.

Kampen bliver spillet fredag.